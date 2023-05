Isola dei Famosi, la prova delle fobie: Corinne Clery sviene in diretta

Non c'è pace per i naufraghi che in ogni puntata de L'Isola dei Famosi devono fare i conti con le proprie fobie, quelle che sono impossibili da dimenticare e spesso restano per tutta la vita. D'altronde le paure vanno affrontate, sì, ma con i giusti tempi e solo se c'è la volontà di superarle. Ma le fobie sono altro. Le fobie ti fanno entrare in uno stato di panico, di terrore, e ti prendono psicologicamente. Ci si ritrova a tremare e a guardarsi intorno per essere sicuri di averla scampata, che si tratti di serpenti, api o di questioni forse più complesse. Lo sa bene Corinne Clery che prima della prova dedicata al superamento delle paure dei naufraghi è svenuta poco dopo aver insistentemente detto di non voler prendere parte all'iniziativa.

Cosa è accaduto

Arriva il momento della prova ricompensa e Alvin chiama all'appello Corinne Clery e Paolo Noise per sostenerla. I due devono inserire la mano in una scatola di cui non conoscono il contenuto e prendere la chiave necessaria per aprire un altro contenitore al cui interno trovano tre piatti di parmigiana di melanzane. Quando l'inviato fa i loro nomi, la Clery si rifiuta di partecipare alla prova per paura di incappare in un serpente, la sua più grande fobia. In realtà l'oggetto contiene soprattutto blatte, ma niente esseri striscianti. Lo rivela Ilary Blasi dallo studio, ma Corinne, presa dal panico, sviene durante il tragitto verso la postazione. Come abbiamo già detto, le fobie possono portare a pensare che il pericolo sia ovunque, anche dentro un contenitore misterioso.

L'accanimento di Ilary

Il suo mancamento improvviso porta la conduttrice a chiedere dell'acqua per la naufraga e allo stesso tempo a insistere per farle sostenere la prova. La Blasi cerca di convincerla continuando a ribadire che all'interno del contenitore non ci sono serpenti, ma Enrico Papi la interrompe più volte per dirle di non forzarla. D'altronde uno svenimento non è cosa da poco e la Clery era visibilmente terrorizzata prima del malore, così tanto che si è fatta accompagnare da Alvin in postazione. Quest'ultimo è rimasto con lei tutto il tempo, sorreggendola e supportandola. Dopodiché Ilary le chiede se vuole mettersi alla prova, ma lei declina l'invito e va a sedersi con gli altri compagni di avventura, cedendo il posto a Helena Prestes. La naufraga viene visitata dal medico del reality show e poco dopo la conduttrice aggiorna il pubblico dicendo che sta bene. Quando Corinne viene chiamata alla Palapa per una sorpresa, la Blasi si scusa in diretta per quanto accaduto.