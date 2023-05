Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato accusa Noise e Mazzoli di bullismo: Luxuria sbotta

L'Isola dei Famosi continua a sorprendere, ma questa volta è Gian Maria Sainato ad essere al centro della polemica per via di un'affermazione a dir poco eclatante. Durante la settimana, l'ultimo naufrago arrivato in Honduras viene preso di mira dai due conduttori dello Zoo di 105, Paolo Noise e Marco Mazzoli, i quali lo punzecchiano ripetutamente con battue che mettono a dura prova la pazienza dell'uomo. Questa situazione porta il naufrago a dire di essere diventato il loro zimbello, ma quando quest'ultimo reagisce alle frecciatine Mazzoli lo definisce falso e sostiene che lui faccia tutto a favore di camera.

Il confronto

Dallo studio Ilary riprende l'argomento, chiedendo ai diretti interessati i loro pensieri al riguardo. Il primo a prendere parola è Gian Maria, che spiega il suo punto di vista: "Sono entrato in questo gruppo come ultimo e mi hanno accolto, però dal giorno in cui sono arrivato Marco e paolo hanno iniziato con le battutine, continuate per due settimane, poi se Marco offende pure è normale che uno sbotta. Lui voleva che glielo dicessi fuori dalle telecamere, ma che male c'è a farlo?"

È seguita la risposta di Mazzoli, con tanto di riferimento al termine bullismo: "Lui ha cercato di mettere in bocca a me e Paolo delle parole che noi non abbiamo detto. L'ha fatto il terzo giorno che è arrivato... Non l'ha mandato in onda perché avresti fatto una figuraccia! Hai toccato argomenti delicatissimi che non andrebbero toccati in uno reality show come questo. Poi l'hai rifatto accusandoci di bullismo, un altro argomento che non andrebbe trattato qui". Sainato si difende affermano di aver confermato nel confessionale che in realtà non era bullismo, ma Marco non molla la polemica e aggiunge: "Ogni volta che c'è una telecamera compare. È falso come i capelli di Francesco Facchinetti!"

Le parole di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria

La conduttrice ricorda nell'immediato che l'argomento bullismo è una cosa seria e dice che non pensa che il termine si addica alle prese in giro. Alle sue parole fa eco Luxuria: "Il bullismo è una cosa seria. Fatevelo dire da una che lo conosce bene, quindi, per favore, non tiriamo fuori questo argomento in una maniera veramente fuori luogo. Rimaniamo leggeri!"