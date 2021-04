Isola, Gilles Rocca e gli scivoloni in diretta: "Sono un pezzo di m****". Poi abbaia a una donna

Anche in questa puntata dell'Isola dei Famosi Gilles Rocca ha fatto parlare di sè, ma non in modo positivo

Gilles Rocca non ce la fa. In ogni puntata dell'Isola dei Famosi il naufrago si trova al centro di una discussione: una volta per i modi in cui si rivolge alle donne, un'altra per la sua troppa voglia di comandare, un'altra ancora per una lite con Awed... Questa sera a disturbare l'equilibrio del naufrago sono stati i nuovi arrivati con le loro opinioni.

Isola, lo sbrocco di Gilles Rocca in diretta: "Sì, sono un pezzo di mer*a"

I nuovi arrivati, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Emanuela Tittocchia, hanno definito Gilles "arrogante" e con dei modi poco carini. Le affermazioni sono state confermate dalla reazione esagerata del naufrago che ha esclamato "Sì, sono un pezzo di mer*a" per poi aggiungere "e anche permaloso". Gilles ha anche risposto facendo il verso del cane e poi del gatto a Cannavò, che stava dando un'opinione sul gruppo di naufragati "Non ho detto nulla di nessuno. Avevo detto solo che Gilles non mi convinceva". Un atteggiamento poco carino e rispettoso che ha lasciato tutti di stucco, compresi Ilary, Zorzi e Lamborghini che dallo studio hanno criticato il gesto. "Ma cosa vogliono dire questi versi?" ha chiesto Elettra Lamborghini, "Sto diventando un animale, Elettra - ha spiegato Rocca -. Sto diventando un animale. Non sono più una persona. Comincio ad abbaiare, ululare, miagolare. Sono anche un po’ una Barbie, perché piango sempre. Sono una bambina ormai. Comprerò delle cose rosa quando esco da qua. Sono triste perché mi manca il mio amore, Miriam". La risposta, comunque, non ha appianato la discussione in quanto non può esistere nessuna giustificazione al rivolgersi ad una persona con un verso animale.

Gilles confida poi che la sua rabbia deriva dal senso di impotenza che vive in Palapa. "Io mi sento improduttivo e fragile, forse non sono adatto a stare qui. So che nessuno mi obbliga a restare, ma per me è una occasione". Ma la rete non perdona: c'è chi fa notare il cattivo gusto delle sue dichiarazioni.

Isola, Gilles e le incomprensioni con Francesca Lodo

Tra Francesca Lodo e Gilles Rocca c'è un forte legame: si confidano e si raccontano molto della loro vita. Nelle ultime settimane però ci sono un po' di attriti e Francesca ha accusato un comportamento poco corretto nei suoi confronti. Questa sera in puntata è stato affrontato il tema e Gilles si è scusato. "Gilles è testardo e ogni tanto sbrocca, poi abbiamo tutti fame" lo ha giustificato Francesca. "Abbiamo parlato molto e ci conosciamo. Io forse non sono adatto a stare all'Isola dei Famosi, mi sento fragile e improduttivo, so che nessuno mi obbliga a rimanere, ma per me è lavoro ed è un'opportunità. La ringrazio perché mi ascolta molto, per me chi si arrabbia per due chicchi di riso è un miserabile e quindi mi scuso" ha concluso Gilles rivelando che sta soffrendo molto in Honduras.

Isola, Gilles Rocca piange per il papà

Durante la settimana Gilles ha parlato del rapporto con suo padre e del legame, anche lavorativo, che li unisce da anni. Gilles è molto orgoglioso del papà Adelio e non ha peso l'occasione di sottolinearlo: "Salire sul furgone con lui è una gioia immensa. Mio padre significa tutto, è la mia vita, è la persona più buona che conosco. Spero di diventare l'un per cento di quello che è lui, spero di farlo per i figli che avrò. Pensare che un giorno non ci sarà più mi devasta. Penso che ogni giorno che non sento mio padre e mia madre è un giorno perso, è un giorno perso per stare con loro".

In un videomessaggio a sorpresa, il signor Adelio ha rivolto al figlio delle parole dolci: "Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, ma stavolta voglio essere io. Sono stato fortunato ad avere dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono da sempre la mia forza". L'uomo lo invita poi a resistere e a non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà: "Hai dovuto resistere al Covid, quindi sei arrivato all'Isola già provato, ma non abbatterti".

Il padre era presente anche in studio e i due si sono parlati; Adelio ha spiegato che il figlio ha vissuto un periodo molto difficile, ha vissuto 40 giorni isolato per colpa del Covid quindi "è arrivato sull'Isola con un vissuto molto importante". Il padre difende il figlio, com'è giusto che sia, ma Gilles sarà all'altezza?

Ilary: "Gilles qual è la cosa che ti manca di più in particolare di tuo padre?"

Gilles: "Miriam" ? #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2021