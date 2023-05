Isola dei Famosi, Helena contro tutti: "Falsi, è tutta invidia!"

Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi ha subito tirato in ballo la questione "Helena Prestes", poco sopportata e supportata dagli altri naufraghi, in particolare dalle Chicas, sue compagne di avventura. Per questo motivo la modella ha dovuto raggiungere Alvin in postazione ed è stata protagonista del primo quarto d'ora di trasmissione per rivelare la sua verità su quanto accaduto.

Cosa è successo

Pensavamo che il gruppo delle Chicas avrebbe raggiunto un equilibrio a lungo andare, ma le cose stanno andando sempre peggio, e la naufraga si è ritrovata accusata da tutti: le donne non sopportano l’atteggiamento di controllo di Helena. “È come se dessi delle stupide a loro, e non è bello”, ha affermato Cristina Scuccia nel daytime. Non è mancata la risposta della modella, che le ha accusate di essere "false" per poi aggiungere: "È invidia”. Anche la tribù degli Accopiados non la vede di buon occhio, soprattutto Marco Mazzoli, che la considera un'attrice di soap opera perché davanti alla telecamera fa i balletti: "Sembra una recita scolastica, sei l’unica che non saluta la mattina… Sembri la Regina Elisabetta…” .

Il dibattito

Il primo a essere preso in causa da Ilary Blasi, in collegamento dallo studio, è stato Mazzoli: "Ogni volta che c’è un occhio di Sauron che va a vedere la tribù delle chicas vuole farsi vedere, anche quando non è richiesto. Secondo me, sta facendo una recita. Prima dice che per lei l'Isola è una vacanza e poi parla di 'fatica'". “La fatica è per il tuo atteggiamento”, ha risposto la Prestes. Nel discorso si è intromessa anche Pamela Camassa, ricordando che la mattina, seppur doloranti, danno tutti il buongiorno tranne lei: "Quella è educazione". Non è mancato poi l'intervento di Fiore Argento. Le due sono in lotta da sempre, e questa volta la sorella di Asia ha parlato di una totale mancanza di rispetto nei confronti di "chiunque": "È un’arroganza basata sul nulla, se non ci sono argomenti si arriva a un insulto, come “sei brutta”. Ormai mi scivolano addosso".

Si è parlato del fattore "invidia", con la naufraga che ha detto di non aver mai usato tale parole e Vladimir Luxuria che ha ribattuto: "Non è vero che non l'hai mai detto, oppure hai una memoria corta. Comunque, dire che le altre sono invidiose vuol dire mettersi in una condizione di superiorità, perché significa che ti consideri meglio di loro”. La donna le ha dato ragione per poi aggiungere: "“Io non faccio altro che fare le cose che devo fare e lei viene a dirmi che sono ignorante”. Si riferiva a Fiore Argento la quale, in diretta, le ha risposto: "Povera vittima”.

Sembra però che con le altre Chicas le cose stiano andando meglio e che in parte abbiano messo da parte le loro divergenze. Anche Cristina Scuccia, finora rimasta spesso in disparte, ha detto la sua: "Non è un andare contro a Helena, è una constatazione dei fatti: su alcune cose non è trasparente". Luxuria dallo studio ha preso la parola: “Credo che la nomination ti abbia fatto bene. Ora sei diventata più attiva, luminosa e bella e soprattutto hai imparato a prendere posizione. Va bene così, lasciati andare”.