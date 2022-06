Isola: le foto del ritorno dei naufraghi (tutto da ridere)

Si è conclusa ieri la 16esima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis. Una scelta accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla gran parte dei compagni di avventura dell’attore romano. Ora per Nicolas e gli altri 5 finalisti è tempo di lasciare l’Honduras dopo oltre 3 mesi di permanenza. Terminato il programma ai naufraghi attende il tanto agognato ritorno alla normalità. Una bella doccia, un comodo letto su cui dormire, ma soprattutto del buon cibo! Nicolas Vaporidis, Carmen di Pietro, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Luca Daffré, sono anche tornati in possesso dei loro smartphone e il rientro alla realtà include anche il poter tornare a postare contenuti sui social. Vaporidis subito ci tiene a ringraziare i telespettatori del reality: “Grazie a tutti voi, poterò tutto questo per sempre, con me. Ne siamo usciti vincenti”, scrive in una storia con sfondo il mare cristallino dei Caraibi. Anche Alvin, padrone di casa su Cayo Cochinos ha documentato il rientro dei concorrenti nel mondo reale. Dal giro in elicottero del vincitore a quello in pick-up. La fine del reality ha portato infatti i tanti che lavorano nel programma a organizzare una festa in spiaggia con tanto di fuochi di artificio.

I siparietti di Carmen

Ma lo sappiamo, il momento più atteso dei naufraghi è quello in cui possono tornare a mangiare. Nicolas e Carmen Di Pietro celebrano il momento con una cenetta a base di specialità honduregne alzando un calice di bianco. “Manca solo Edoardo Tavassi”, commenta il vincitore. Dopo un sonno ristoratore, finalmente su un vero letto, i naufraghi sono pronti a fare ritorno in Italia. All’aeroporto di San Pedro si concedono dolci squisitezze come ciambelle e croissant. “Lo vuoi un po’ di cocco?”, domanda ironico Nicolas rivolgendosi a Carmen, che per tutta risposta gli fa il segno dell’ombrello. E sebbene il programma sia giunto a termine non si arrestano i siparietti divertenti della Di Pietro. Proprio in aeroporto la donna tenta di tirare giù i pantaloni a Nick Luciani. Il cantante è quello che ha perso più kg sull’Isola, ben 18. I pantaloni con cui era arrivato dall’Italia gli vanno ormai enormi e Carmen non trattiene le risate nel vederlo con indosso quell’indumento fuori misura.