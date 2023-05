Isola dei Famosi, Ilary Blasi punzecchia Enrico Papi: "Hai la bocca de ciavatta!"

Continuano le frecciatine tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, ormai protagonisti di tanti momenti di ilarità durante le dirette de L'Isola dei Famosi, il programma che vede la prima in veste di conduttrice e il secondo nei panni di opinionista. Sin dalla prima puntata non mancano battute ironiche tra i due: prima a causa dell'esuberanza di Papi, pronto a commentare ogni singola situazione, poi il tapiro ricevuto "per colpa" della Blasi e ora un altro battibecco dovuto a un segreto da mantenere. C'è da dire che i due divertono e coinvolgono con le loro frecciatine, dando vita - grazie al loro modo di approcciarsi l'un l'altra - ai momenti più alti dell'intero reality show.

Il contesto

Aldo Montano e Nikita Pelizon sono appena approdati sull'Isola dei Famosi quando Alvin prende la parola per raccontare ai naufraghi che devono sfidarsi in una prova particolare. Una missione che comprende anche un forziere contenente la Maledizione del pirata, una trovata degli autori di cui i concorrenti non conoscono però i dettagli. La sfida vede affrontarsi Helena Prestes (in coppia con Nikita) e Andrea Lo Cicero (con Montano) e consiste in un percorso a ostacoli, una prova di equilibrio e forza fisica, da compiere ammanettati a due a due. Gli Hombres vincono a mani basse in 1 minuto e 40 secondi di tempo. Una volta conclusa la gara, Helena afferma: “A prescindere dalla maledizione, è stato un piacere gareggiare con lei”. Ma cos'è questa maledizione? Cosa deve subire la coppia perdente?

Il battibecco

Dalla Playa, Alvin parla del forziere senza spiegarne l'effetto concreto, e Ilary Blasi, in studio, ricorda che i naufraghi non sanno in cosa consiste questa maledizione, dicendo poi a Enrico Papi di non farne cenno durante il collegamento con l'Honduras. "Tu sai cos'è la maledizione del Pirata?", chiede Ilary a Enrico Papi, il quale commenta: "In che consiste? Sono molto curioso di scoprirlo". La conduttrice spiega che due dei naufraghi in gara andranno a sorpresa al televoto, direttamente in nomination, per poi aggiungere: "Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c'hai una bocca de ciavatta, mi raccomando non devi dire niente", dice rivolgendosi all'opinionista. "Ma sto seguendo…", ribatte Papi preso alla sprovvista dalla regina del reality. In un secondo momento la conduttrice si collega nuovamente con la Playa per parlare di questa maledizione ai concorrenti, ed Enrico, vedendola un po' euforica, le chiede: "Ma che hai bevuto? Che hai fatto stasera? Sei stranissima Ilary!". La diretta interessata non lascia correre e risponde: "Mi avete fatto fare uno shottino di rum".