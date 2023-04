Isola dei Famosi, Ilary Blasi ferma Enrico Papi: "Non c'è tempo"

L'Isola dei Famosi non manca di sorprendere alla sua seconda puntata, con Ilary Blasi che in un momento di grande tensione ha detto a Enrico Papi che non c'era tempo per un suo intervento. Quest'ultimo è intevenuto quando Cristopher ha confessato di aver barato per accendere il fuoco in quello che la Blasi ha definito "Fuoco Gate", commentando: "Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?". La conduttrice l'ha subito bloccato: "Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne". Già nella prima puntata Papi si era fatto notare per la sua forza comunicativa e i suoi interventi impulsivi, quasi fuori controllo e sempre presenti - un vero e proprio mattatore, insomma -, comportamento che pare aver infastidito la nostra Ilary.

Le voci di una lite

Stando a quanto riportato da TvBlog, i due avrebbero litigato nel corso della puntata del 17 aprile: la Blasi, durante una pausa pubblicitaria, avrebbe chiesto, per vie traverse, a Enrico Papi di ridimensionarsi nell'atteggiamento, un po' come Vladimir Luxuria che interagisce quando necessario. Certo, nemmeno lei le manda a dire quando può parlare, ma è anche vero che non interferisce in ogni dinamica mostrata in diretta. "Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario", queste le parle riportate da TvBlog.

Enrico Papi lascerà l'Isola dei Famosi?

Secondo TvBlog, Papi potrebbe restare come opinionista del reality per un tempo limitato. Non tanto per la presunta diatriba con la padrona di casa, ma per il motivo che avrebbe spinto il conduttore a parteciparvi: ottenere altro in futuro, in particolare si parla della conduzione della nuova edizione de "La Pupa e il Secchione". Sarà vero? Resisterà sino alla fine o Ilary Blasi l'avrà vinta? Lui non sembra intenzionato a mollare la presa, ma al momento è ancora tutto da vedere.