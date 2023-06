Isola dei Famosi, Ilary Blasi omaggia Silvio Berlusconi: "Voglio fare un ultimo applauso"

Entra nello studio Mediaset vestita completamente in nero, dalla camicetta ai lunghi pantaloni attillati, Ilary Blasi, pronta a introdurre la semifinale de L'Isola dei Famosi, senza prima mancare di omaggiare con un ultimo sentito applauso il fondatore della prima rete privata italiana, Silvio Berlusconi, deceduto lo scorso lunedì a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute all'ospedale San Raffaele di Milano. Da quel giorno tutte le reti sono unite per raccontare la figura del Cavaliere e ogni trasmissione lo ricorda con parole di affetto, come accaduto anche questa sera all'inizio della messa in onda del reality show.

Cosa è successo

Telecamera puntata su Ilary Blasi a inizio episodio, riprese che la vedono cercare di mantenere un atteggiamento serio, certamente diverso da quello che siamo soliti vedere durante le ore di diretta. Sorrisi trattenuti, nessun commento ironico, nessuna frecciatina, e l'intenzione è evidente sin dai primi secondi: la conduttrice si avvicina al centro dello studio Mediaset, tra i due opinionisti - Enrico Papi, anche lui in abito nero, e Vladimir Luxuria - e afferma: "Prima di iniziare questa puntata volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi". È lei la prima ad applaudire nel silenzio più totale, seguita nei secondi successivi dal pubblico in sala e dai due ospinionisti - tutti si alzano in piedi contemporaneamente in segno di rispetto - dando così vita a un momento particolarmente intenso. Un applauso potente durato oltre un minuto, quello a cui abbiamo assistito in diretta prima dell'annuncio dell'inizio del penultimo appuntamento con L'Isola: "So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha inviato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale de L’Isola dei Famosi 2023”, dice Ilary Blasi.