Isola dei Famosi, carriera e vita privata della campionessa Isolde Kostner: "Avrei preferito giocare a hockey ma non potevo allenarmi perché femmina"

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi c'è anche una pluri campionessa: Isolde Kostner. La sportiva vanta 15 podi nella Coppa del mondo, tre medaglie olimpiche (due bronzi e un argento) e numerosi successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale, nel 2002 fu portabandiera per l'Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002.

Isolde Kostner si definisce una donna molto attiva nel video di presentazione realizzato per la sua partecipazione al reality: "Un campione sarà sempre un campione non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente, a me piace superare i miei liti. Io non sono capace di star ferma a non fare niente, non ci riesco proprio. Sono sempre in movimento, mi piace darmi da fare, non mi faccio problemi se posso dormire poco a me i fannulloni non piacciono, io do il massimo ed è ovvio che anche gli altri lo diano, così potremo andare d'accordo".

Chi è Isolde Kostner: la carriera

Isolde Kostner è nata a Bolzano il 20 marzo 1975 in una famiglia di sciatori. La neve e il ghiaccio le scorrono nel sangue: è la nipote dell’hockeista Erwin e del fondista Ulrico, è cugina di Carolina Kostner e Simon Kostner. La campionessa di sci alpino è abituata alla sfide estreme che portano il corpo al limite, per questo sarà interessante vedere come affronterà la permanenza sull'Isola.

Kostner è stata, nel 2001, la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera, e la medaglia d’argento iridata nel Super Gigante. Una lunga carriera che l’ha portata a grandi trionfi anche alle Olimpiadi con 2 bronzi a Lillehammer nel 1994 e un argento a Salt Lake City nel 2002 (prima del grave infortunio al ginocchio). Nel 2005 dice definitivamente addio alla carriera agonistica per la maternità.

E' proprietaria dell'esclusivo residence a 3 stelle superior, Garni Residence Soraiser, e nella sua descrizione parla ovviamente della sua carriera: "A 8 anni ho frequentato il mio primo corso di sci ed a 11 anni sono entrata a fare parte dello Sci Club Gardena dopo una selezione la quale bisognava superare. In realtà avrei preferito giocare a hockey su ghiaccio, dato che la mia famiglia era ed e tuttora una famiglia di giocatori di hockey. Ma siccome ero femmina non avevo la possibilita di partecipare agli allenamenti e mi sono data con grande passione allo sci".

Isola dei Famosi: la vita privata della campionessa Isolde Kostner

Da quando si è ritirata a vita privata ha sempre vissuto lontano dai riflettori: si è sposata con Werner Perathoner, ex sciatore, con il quale l'amore è nato proprio sulle piste da sci. Dalla loro unione sono nati tre figli.Una storia d’amore nata in pista e che ha portato alla nascita dei tre figli.

"Mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo - scrive ancora Isolde sul sito del suo residence -, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner, che sono al centro della mia vita. Il mio tempo libero lo passo molto volentieri facendo escursioni in montagna (io e Werner siamo degli appassionati di montagna!) e praticando sport, come ovviamente lo sci, lo sci di fondo, lo sci con le pelli di foca, bici e pilates. Per rilassarmi leggo o faccio dei lavori a mano o ancor meglio, un po' di wellness".

La video presentazione dell'atleta