L'Isola dei Famosi, chi è il vip che ha rinunciato per il cachet troppo basso

Si sa ancora poco della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che tornerà su Canale 5 nelle prossime settimane con la conduzione di Ilary Blasi. Tante però sono le indiscrezioni, a partire dagli opinionisti - che potrebbero essere Tommaso Zorzi, ancora nella Casa del Gf Vip, e Iva Zanicchi - fino ad arrivare ovviamente a naufraghi. TvBlog ha già fatto diversi nomi di personaggi pronti a sbarcare in Honduras, tra cui Amedeo Goria, la comica Valentina Persia, Clemente Russo - che nel 2016 venne espulso dal Grande Fratello per delle frasi giudicate omofobe e misogine - e ancora Akash Kumar, Francesca Lodo e Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti.

"Jill Cooper non ci sarà per ragioni economiche"

Qualche voce, però, circola anche sui grandi esclusi, o meglio, sui 'no'. A rinunciare all'Isola pare sia stata Jill Cooper, altro nome dato quasi per certo. Lo spiffera Alberto Dandolo su Oggi, che svela anche il motivo per cui la personal trainer americana avrebbe fatto un passo indietro: "Questioni economiche. Le sue attività professionali (televisive e non) le garantirebbero guadagni ben più alti del cachet che le è stato offerto". Se così fosse, come darle torto. È vero che i cachet alti vanno di norma ai più famosi, ma mesi di fame e mosquitos costano.

Alvin non sarà l'inviato

Dopo anni di onorato servizio, Alvin dice addio all'Isola dei Famosi. Il conduttore non sarà più l'inviato del reality, dopo aver preso parte alle edizioni del 2015, 2016 e del 2019. "Gli anni in cui ho scelto di partecipare all'Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto - ha scritto sui social - Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è n grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che i contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3... 2... 1... LIBEROOOO".