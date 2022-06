Isola dei Famosi: ecco quanti kg hanno perso i naufraghi

Ieri si è conclusa la 16esima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis. Come di consueto alla fine del programma si tirano le fila di quanto accaduto, dagli amori nati, le diatribe sorte tra i naufraghi, e non solo. In ogni edizione dell’Isola che si rispetti però c’è un comune denominatore che non può mancare: l’esistenza da cibo. I concorrenti sono infatti sottoposti in gravose condizioni dovendo procacciarsi da sé gli alimenti proprio a partire dall’inospitale flora e fauna honduregna. Cocchi, qualche raro pesce, molluschi e l’immancabile riso fornito dalla produzione, questa la base dell’alimentazione dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Una dieta decisamente povera che porta i naufraghi a perdere molto peso. Già nella scorsa puntata i finalisti, Nicolas Vaporidis, Carmen di Pietro, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Luca Daffré hanno avuto la possibilità di guardarsi allo specchio, avendo la possibilità di constatare quanto fossero cambiati durante la permanenza sull’atollo di Cayo Cochinos. Pance piatte, volti scavati, barbe incolte, così si sono ritrovati i naufraghi, tra reazione sbalordite e talvolta impaurite.

I kg persi

Durante la finale, andata in onda ieri, lunedì 27 giugno, i 6 finalisti hanno avuto la vera resa dei conti. Bilancia in mano Alvin ha fatto sapere al pubblico quanti kg ha perso effettivamente ciascun naufrago. Il primo eliminato è stato Nick Luciani, entrato nel programma il 6 aprile. Il cugino di campagna è apparso decisamente dimagrito, 18 infatti i kg persi dal cantante durante il reality. Probabilmente è il naufrago che ha perso più peso in assoluto. E’ stata poi la volta di Maria Laura, entrata in gioco a maggio. L’ex pupa, l’unica a trovarsi migliorata durante la prova dello specchio, ha perso 6 kg. La ragazza è apparsa disinteressata al numero, la De Vitis ha infatti rivelato di aver superato, grazie alla vicinanza della mamma ,dei disturbi del comportamento alimentare, ricordando l’importanza di come non sia di certo un numero sulla bilancia a definirci. E’ poi toccato a Mercedesz Henger, che si è aggiudicata la medaglia di legno quest’edizione. 9 i kg persi dall’influencer, un traguardo che la compiace, infatti alla notizia data da Alvin Mercedesz esclama soddisfatta: “Grazie Isola!” Infine Carmen Di Pietro, terza classificata del reality. Sappiamo tutti quanto la showgirl, grande golosa, abbia patito la fame, raccontando a tutti quanto “stomacamente” stesse male, data l’assenza di cibo. La lucana era rimasta sbigottita vedendosi allo specchio con senza più un filo di muscoli addosso. La donna, veterana dell’Isola, presente sin dal giorno 1 in Honduras ha perso 6 kg. Non è stato possibile conoscere quanti kg abbiano perso i due super finalisti, Luca Daffré, arrivato secondo e il vincitore Nicolas Vaporidis. Secondo indiscrezioni il bel modello avrebbe perso 6 kg, mentre l’attore romano, apparso decisamente emaciato, solo 7, ma c’è chi è pronto a scommettere anche qualcuno in più.