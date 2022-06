Isola dei Famosi, la finale: 3 momenti imperdibili e il riassunto della puntata

La finalissima dell’Isola dei Famosi è stata costellata da momenti emozionanti e strappa lacrime. Ciascuno dei 5 finalisti ha ricevuto dolci sorprese da amici e familiari che hanno commosso il pubblico. Ripercorriamo insieme i momenti più belli e intensi dalla puntata di lunedì 27 giugno.

La sorpresa di mamma Eva per Mercedsz

La mamma di Mercedesz, Eva Henger, è rimasta coinvolta in un grave incidente d’auto in concomitanza dell’ingresso della ragazza un reality. Una scelta che ha fatto discutere, ma che ha permesso alle due di riavvicinarsi dopo anni di lontananza. Proprio in occasione della finale, Eva ha scritto una lettera per sua figlia, dicendole di non poter più aspettare per dirle le cose che ha nel cuore. Eva in collegamento parla alla figlia, chiedendole scusa per i suoi comportamenti passati: “Non vedo l'ora di rivederti, ti ho guardato ogni giorno". "Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, mi dispiace che non ci siamo viste per tanto tempo" continua, chiedendo scusa a Mercedesz per la distanza che le ha divise per tanto tempo. Di fronte alle scuse di sua madre Mercedesz resta quasi incredula: "Mia madre credo non mi abbia mai chiesto scusa nella sua vita". Tutto è bene quel che finisce bene, Mercedesz non ha conquistato la vittoria ma tornerà in Italia con un’altra importante conquista tra le mani, l’aver recuperato il rapporto con sua madre.

Carmen Di Pietro riabbraccia Alessandro

Altro momento topico della finale ha riguardato un’altra mamma e figlio. Sono Carmen Di Pietro e il suo Alessandro. Il ragazzo è volato sino in Honduras per fare una sorpresa alla mamma. Ovviamente la showgirl non poteva che riabbracciare il ragazzo con uno dei suoi simpatici siparietti che riguardano il cibo. La Di Pietro viene chiamata ad indovinare alcune pietanze bendata, finché non ha davanti a sé un volto familiare, è il suo Alessandro. La donna, seppur con gli occhi coperti, lo riconosce e immediatamente lo abbraccia entusiasta. "Che bello che sei venuto!, esclama la Di Pietro, che poi aggiunge, nel suo perfetto stile: “Hai pagato il condominio?" dice subito dopo Carmen, senza smentirsi mai.

Prontamente Alessandro aggiorna la madre sulla questione più importante: oltre ad aver pagato condominio ed assicurazione, il ragazzo ha anche superato l'esame per il quale ha abbandonato il gioco anticipatamente. "Mi è venuto a prendere, che bello!" conclude Carmen saltando in braccio al ragazzo, felice di poter tornare a casa in sua compagnia.

I fratelli di Nicolas

Nicolas ha conquistato il pubblico con la sua mitezza, e caparbietà, durante la permanenza in Honduras l’attore si è distinto per le fraterne amicizie che è riuscito a stringere. Lo Spirito dell’Isola decide allora di fargli una splendida sorpresa, all’interno di una scatola l’attore trova una t-shirt con sopra tre bambini. Vaporidis prontamente li riconosce, sono lui, Guendalina ed Edoardo. Sorpreso e felice, l’attore romano esclama: “È bellissima”, con un grande sorriso stampato sulle labbra. Per lui, però, le sorprese non sono finite qui. I due fratelli, infatti, hanno deciso di scrivergli una lettera per ringraziarlo per l’ esperienza vissuta insieme e la forte amicizia instaurata. "Sull'Isola abbiamo trovato una persona speciale" asserisce Guendalina, "Benvenuto nella famiglia Tavassi”, conclude Edoardo. Con le lacrime agli occhi, Nicolas ringrazia di cuore i suoi due amici e, nell'attesa di poterli riabbracciare, afferma: "Grazie, vi voglio bene. Siete bellissimi".