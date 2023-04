Isola dei Famosi: la lista nera dei 5 vip "bocciati" da Mediaset

Mentre ieri venivano ufficializzati i nomi dei concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi, Dagospia faceva invece nomi e cognomi di coloro che sarebbero stati silurati su volontà di Mediaset. Già nei giorni scorsi infatti si erano rincorse voci di una presa di posizione da parte dell'azienda, per volontà dell'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, che avrebbe bocciato alcuni papabili personaggi. Ed oggi le voci si fanno sempre più insistenti, insieme ai nomi e cognomi di chi sarebbe stato bloccato ad un passo dall'Honduras, ad un passo dalla riuscita della trattative.

Si tratta anzitutto di Gianmarco Onestini, personaggio televisivo e fratello del più famoso Luca (quest'ultimo ex tronista e gieffino dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip), che in passato ha partecipato a reality show in Spagna. E ancora Luca Di Carlo, avvocato e fidanzato della pornostar Cicciolina, che da qualche tempo frequenta gli studi televisivi. Sopresa poi per le sorelle Enardu, Elga e Serena. Nate entrambe negli studi di Uomini e Donne, negli ultimi anni hanno fatto parlare di loro principalmente per le loro vicende amorose. Per la prima volta avrebbero partecipato in coppia ad una trasmissione, l'Isola appunto, ma qualcosa è andato storto. Infine, l'ultimo nome è quello di Gian Maria Sainato, influencer ed opinionista delle trasmissioni del pomeriggio.