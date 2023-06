Isola dei Famosi, Luca Vetrone in lacrime: "Lei è tutto per me"

Non mancano le sorprese nella finale de L'Isola dei Famosi: la prima è per Luca Vetrone il quale, dopo aver vinto al televoto contro Cristina Scuccia si ritrova nuovamente a difendere il posto di finalista (e ci riesce), poiché scelto da Alessandra Drusian al termine della cerimonia del machete affidata a Marco Mazzoli in quanto trionfatore della prima sfida della puntata. Ma nel corso della finale assistiamo anche a momenti magici che coinvolgono il naufrago, come la sorpresa organizzata dagli autori de L'Isola a quest'ultimo.

Pianti di gioia

Non è un mistero che Luca Vetrone tenga alla madre, tanto che spesso ne parla nelle dirette del reality show e sulla Playa Fantasma ai suoi compagni di avventura. È per questo che Ilary Blasi chiede al personal trainer di avvicinarsi alla Palapa, luogo in cui si tengono le nomination, per fargli vedere un video in cui lui stesso esprime il suo grande amore nei confronti della donna che gli ha donato la vita, dicendo che appena tornerà a casa la ringrazierà "tutti i giorni" perché lei "è tutto". Subito dopo parte un un videomessaggio della madre e lui e il fratello Giuseppe in studio piangono sentendo le sue parole: "Ciao Luca, stai per concludere una bellissima esperienza e io l'ho vissuta passo passo con te, da lontano. Sono sempre stata orgogliosa di te, e oggi lo sono ancora di più. Hai fatto tutto da solo, e mi dispiace non averti dato il mio sostegno quando magari me lo hai chiesto. Sappi però che tu e Giuseppe siete la mia ragione di vita. Siete il mio regalo più grande, unico e irripetibile. Siamo legati da un filo che non si spezzerà mai qualsiasi cosa accada. È il filo del mio amore incondizionato. Ti amo, amore mio, sono fiera di te".

La sorpresa non è finita

Per Luca Vetrone viene organizzato un percorso particolare, con tanto di fune in spiaggia e benda sugli occhi, volto a stupire il naufrago, che non si aspetta di vedere su una zattera in lontananza la madre: "Oh, Madonna!", esclama guardandola. Una volta portata fino a riva tirando la corda, i due si lasciano andare a sentiti ed emozionanti abbracci. Non mancano infine pianti e urla di gioia: "Quanto sei bella!", dice il giovane, mentre la mamma afferma: "Quanto sei cresciuto... Ti voglio bene, sono qui per te". Insomma, un bel momento per il vincitore del secondo televoto flash contro Alessandra Drusian.