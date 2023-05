Isola dei Famosi, Luxuria sbotta contro Mazzoli e Lo Cicero: "Prima nemici e poi..."

"Ve ne dite di ogni in settimana e poi in puntata fate gli amiconi". Con queste parole Vladimir Luxuria si è scagliata contro Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero nella settima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Durante i giorni scorsi i due naufraghi avevano litigato tra loro: Mazzoli sosteneva che Andrea si è montato la testa e che pensa di essere Iron Man. "Se ti dichiari mio amico, devi essere leale con me. Fa giochetti sporchi per elevarsi", ha dichiarato nel corso della settimana per difendersi dalle accuse di Lo Cicero. Quest'ultimo metteva in dubbio il suo essere vegano e lo faceva alle sue spalle, dandogli indirettamente dell'ipocrita su tale aspetto della sua vita. Dall'altra parte, Andrea non le ha certo mandate a dire: “Io sono sempre stata una persona trasparente. Marco ha fatto il suo ennesimo exploit".

Il giorno degli smascheramenti

All'Isola dei Famosi i due sono stati chiamati in postazione per un confronto diretto, faccia a faccia, nella puntata degli smascheramenti che ha dato l'opportunità a tutti di rispondere nella maniera più sincera possibile alle domande poste dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in studio. La prima curiosità è stata di Luxuria, che a Lo Cicero ha chiesto: "Anche l’altra volta ho visto spesso questo tuo atteggiamento, quello di parlare sempre dietro. Hai tentato di fare di tutto per screditare Marco davanti agli altri. Chi non ha le pal*e, parla alle spalle! Ed è caduta la tua maschera di retrologo, di persona che parla alle spalle. Devi solo dire che ho ragione". Non è mancata la risposta di Andrea: "I giorni qua sono molto lunghi, in alcune situazioni faccio il retrologo, in altre dico le cose in faccia”. Anche Marzoli è intervenuto: “Fa parte del gioco fare questa cosa. Abbiamo discusso delle mie preferenze culinarie. Ci siamo chiariti, ci ero rimasto male del fatto che lui dubitasse del mio essere vegetariano o vegano. Quella di diventare vegano è una scelta mia e di mia moglie. Se io dovessi cambiare idea, non sarebbero affari di altri, solo miei”.

Dallo studio Enrico Papi ha una domanda per Marco che riguarda la strategia da lui adottata da quando Paolo è uscito dal reality: “Da quando sei rimasto solo sei entrato nel gioco. Sei molto stratega. Stai studiando qualcosa? Hai una sceneggiatura in mente?”. L'opinionista sembra aver capito tutto, ma Mazzoli non è d'accordo: “Sono spontaneo, ho cercato di tirare fuori il vero Marco. Finché c’era Paolo facevo fatica perché partivano i giochini, ma ora sono me stesso. Con Lo Cicero abbiamo chiarito la situazione e ora ci abbracciamo”.

La sfida

I due naufraghi hanno chiarito la situazione con un lungo abbraccio, ma si sono dovuti scontrare in un duello già visto a L'Isola dei Famosi, quello del girarrosto. Il vincitore è stato Andrea Lo Cicero, mentre Mazzoli era caduto facendo un volo acrobatico del tutto inaspettato ma perfetto. Oltre al privilegio di poter partecipare alla prova leader, il trionfatore ha avuto l'occasione di scegliere se mandare il suo avversario direttamente al televoto, decidendo infine di salvarlo: "Ho detto che noi abbiamo una settimana lunga, quando tra persone ci si chiarisce non si torna più sugli stessi problemi”.

Dallo studio Vladimir Luxuria ha sbottato: "Mi sembra che il tuo volerlo salvare sia un modo per dire: 'Sono così superiore che non ti temo e quindi non ti mando al televoto'". Per Enrico Papi è una strategia, ma non avrebbe nulla a che fare con il credersi superiori. In sostanza, entrambi hanno pensato che fosse un modo per farsi votare, perché Luxuria, riferendosi al vincitore, ha commentato: "Lui vuole passare come quello buono". Nel discorso si è fatto sentire anche Marco: "Lui è un uomo d’onore. Una volta che si chiarisce…”. Ma Luxuria non ha creduto alle parole dei due e ha risposto: "Questa cosa che per una settimana ne avete dette di ogni e poi fate gli amici... Non ci crediamo”.