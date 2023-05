Isola dei Famosi, la madre di Cristina Scuccia sul nuovo amore: "Sarò sempre con te"

Grande giornata per Cristina Scuccia che dopo il litigio con Helena Prestes si è ritrovata nella Palapa per una sorpresa inattesa e destabilizzante: un messaggio toccante della madre la quale ha voluto esporre il suo pensiero sulla relazione della figlia con la persona conosciuta a Madrid. L'ex suora non si aspettava di poter essere nuovamente al centro di un evento, e infatti è apparsa visibilmente turbata una volta raggiunta la postazione. È comprensibile viste le domande private, forse anche troppo, poste a quest'ultima nella puntata precedente, ma la Scuccia non si è certo lasciata intimorire e ha ascoltato quanto Ilary Blasi aveva da dirle.

Il messaggio della madre

La conduttrice ha iniziato a parlare di una preoccupazione che affligge la naufraga da una settimana, ovvero il pensiero di ciò che sua madre pensa di quello che ha definito come un "germoglio", ma prima di addentrarsi nei particolari Ilary ha pensato bene di lanciare un audio nel quale sua madre le esprime la sua felicità: "Come dice Papa Francesco, una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare. L'amore per una figlia è un dono, e la tua felicità è la mia. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di tutto ciò che desideri".

La reazione di Cristina

La Scuccia si è commossa così tanto per le parole della madre che alla fine sul viso le sono scese lacrime di gioie: "Non avevo dubbi, perché so quanto mia madre mi ama e so che vuole la mia felicità. Lei ha già subito un cambiamento radicale, e anche lì avevo paura di deluderla, ma lei ha accolto la mia felicità, la mia decisione. Anche papà, poco prima di volare via, ha detto: 'Lei è nostra figlia e dobbiamo amarla così com'è. Non avevo dubbi che mia madre mi amasse per quella che sono ed è giusto parlarne con lei quando uscirò da questo. Spero di riuscire a condividere con lei questo amore che sta nascendo e ancora voglio custodire. È tutto nuovo dentro di me, io sentimenti veri e propri così non li ho mai provati nella mia vita, perché da adolescente ho avuto delle storie ma di poco conto. Poi ho preso la decisione di diventare suora, quindi adesso mi crea anche un po' di imbarazzo parlare di sentimenti perché non sono abituata a farlo. Alla persona che mi sta ascoltando posso dire che mi manca da morire e spero di farla conoscere a mamma".