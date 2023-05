Mazzoli emoziona all’Isola dei Famosi, anello e proposta alla moglie: cosa è successo

All'Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai, ma nella quarta puntata gli autori si sono superati, regalando a Paolo Noise e Marco Mazzoli ciò che desideravano dall'inizio della loro vita da naufraghi: rivedere le proprie mogli in carne e ossa. Altro che cartonati! Un'emozione unica vedere i due uomini del Lo Zoo di 105 riabbracciare Stefania Pittalunga e Stefania Caroli e la successiva proposta di matrimonio sulla spiaggia, con tanto di anello a sancire la promessa di una cerimonia vera per Mazzoli e il suo grande amore.

La sorpresa

I due naufraghi, chiamati da Ilary Blasi nella Palapa, luogo in cui si svolgono le nomination, ribadiscono la voglia di lasciare il programma e tornare a casa dalle loro anime gemelle. Disposti a tutto, anche a rinunciare al proprio compenso per farlo dare in beneficenza, non sanno ancora che di lì a poco avranno l'occasione di viverle appieno per una giornata (e forse anche una notte intera). La conduttrice gli mostra un video in cui si vedono le due donne in spiaggia, e inizialmente i concorrenti non riescono a credere ai loro occhi, pur sperando che le mogli siano proprio lì, in Honduras. Quando la Blasi conferma la loro sensazione, lasciano i microfoni in postazione e corrono verso il mare con una velocità tale da emozionare chiunque.

L'incontro

Dopo lo sconforto dell'ultima settimana, Paolo Noise si getta tra le braccia della moglie, Stefania Caroli, che dalla gioia si butta a terra, coinvolgendo il marito in un lungo e tenero abbraccio sdraiati sulla sabbia. Un momento tanto vivo quanto vero, dove traspare tutto il sentimento provato da entrambi. D'altronde, lo stesso Mazzoli - in un video precedente - ammette: "Sono la coppia più innamorata che abbia mai conosciuto". Lo abbiamo visto e siamo felici di aver avuto l'opportunità di farlo. Ma non è solo Noise a sentire la mancanza della moglie sull'Isola: la scorsa settimana Marco Mazzoli ha giurato che una volta uscito dal reality avrebbe organizzato il matrimonio dei sogni di Stefania Pittalunga, e per dimostrare le sue buone intenzioni, sulla sabbia, dopo il caloroso abbraccio (e un bacio appassionato) della moglie e le feste dei suoi meravigliosi cani, si inginocchia e le dà un anello - la scatoletta rossa era legata al collare del suo amico a quattro zampe - chiedendole in diretta di sposarlo per la seconda volta. La risposta è positiva e l'emozione è immensa e palpabile, tanto che i due si lasciano andare a un dolce e atteso bacio.