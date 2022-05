Isola dei famosi: “Mi ha messo le mani addosso”. Volano minacce durante la puntata

L’isola dei Famosi è partita con due gruppi i cucaracha e i tiburon uno contrapposto all’altro. Nonostante i due team siano stati sciolti, l’unione non ha fatto la forza a Playa Renovada, e le tensioni e i contrasti tra le fazioni non si sono mai sopite.

Pietra dello scandalo il giovane Alessandro che ha lasciato i tiburon per ricongiungersi con mamma Carmen. Un gesto che non è piaciuto agli ex compagni che gli rinfacciano di essere doppiogiochista. Ma la Di Pietro non ci sta ed in settimana ha affrontato il “capobanda”, come l’ha ribattezzato Carmen, degli ex tiburon, Clemente Russo.

Anche in puntata incalzati da Ilary Blasi, continuano le recriminazioni e le accuse tra i naufraghi.

I coniugi complotto e il mistero dell’immondizia

Oltre alla secessione di Alessandro c’è un altro concorrente al centro delle discussioni accusato di essere doppiogiochista.

E’ Nicolas, gli ex tiburon gli rifacciano di essere falso, asserendo che dica male di Guendalina col loro gruppo per poi fare buon viso a cattivo gioco.

Ad informare la Tavassi della presunta falsità e malelingue di Vaporidis sono proprio i coniugi Russo. Un gesto che non appare sincero all’influencer secondo la quale dietro si cela una strategia.

“E’ un complotto di Laura e Clemente, hanno fatto tutta questa cosa di modo che noi litighiamo con Nicolas e così lo facciamo fuori”.

Ma ora anche Guendalina intende mettere in atto un piano: fingersi un’amica dei Tiburon.

Durante la puntata i naufraghi hanno modo di confrontarsi ed è Laura a far luce sulla questione: “Nicolas mi ha detto che non sopporta i modi schifosi di Guendalina che mangia dall’immondizia, che ha mangiato un kebab e se lo è messo nelle mutandine. Nicolas vuole andare con i più forti e io sono la più forte”.

Vaporidis replica scagliandosi contro i coniugi Russo: “L’unico gioco che hai vinto e hai barato. Non tanto di Blind che è un burattino senza personalità manipolato da tutti, ma loro due che sono due sportivi e dovrebbero avere un’etica. Hanno fatto con Alessandro e con me los tesso gioco manipolatorio. Con Guendalina ho detto tutto difronte alle telecamere”.

E’ Vladimir, da ex vincitrice dell’isola a spiegare l’arcano dell’immondizia che ha mandato in confusione i telespettatori: “Quando si va verso la Palapa possono esserci dei rifiuti che possono lasciare le persone che lavorano lì. La vera immondizia però è chi mette zizzania in un gruppo di persone, cercando qualsiasi cosa per mettere gli uni contro gli altri. Attenzione al gatto e la volpe”, mette in guardia Luxuria.

Dopo che i toni si alzano Ilary invita i naufraghi a cambiare gruppo qualora volessero, ma nessuno si muove.

E’ tempo di conoscere il nuovo eliminato, a dover lasciare la Palapa è Estefania.

Non prima di aver dato il suo bacio di Giuda, che la modella lascia a Nicolas.

Minacce e accuse durante la puntata: “Mi ha messo le mani addosso”

Ora i due gruppi sono chiamati a sfidarsi fisicamente, la fazione che perderà al gioco della palla honduregna dovrà perdere un membro mandandolo in nomination

Dopo un’avvincente sfida sono i Tiburon ad avere la meglio.

Ma proprio alla fine del gioco, mentre il collegamento con lo studio è chiuso Alvin racconta che sono volate minacce tra i coniugi Russo e Nicolas.

I toni si alzano e Laura abbandona agitata e in lacrime la spiaggia.

I naufraghi tentano di ricapitolare quanto accaduto.

Pare che Russo abbia detto a Vaporidis: “Ti faccio un cu…. così”, mentre Laura lamenta che Nicolas le abbia messo le mani addosso.

Nonostante volino minacce e accuse reciproche, Ilary tenta di calmare gli animi dei naufraghi e parte la catena di salvataggio.

La prima a fare il nome del concorrente da salvare è la leader Guendalina che salva il fratello Edoardo. Il videomaker a sua volta sceglie Nick. Il cantante fa il nome di Alessandro che è difronte ad un’ardua scelta, ma alla fine salva mamma Carmen. Il primo nominato è dunque Nicolas Vaporidis che commenta: “Sarei comunque stato nominato dagli altri quindi tanto vale essere nominato dal mio gruppo”.