Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo contro Cecchi Paone: "Non ha un'anima"

Grande sorpresa all'Isola dei Famosi la cui quarta puntata ha visto tornare Nathaly Caldonazzo sull'Isola principale, dopo l'eliminazione, dettata dal televoto, nella puntata precedente e il successivo esilio sull'isola di Sant'Elena. Essendo a conoscenza delle incomprensioni passate tra la naufraga e Alessandro Cecchi Paone - lei lo aveva definito "Cecchi Cafone" - Ilary Blasi non si è lasciata sfuggire l'occasione di stuzzicare quest'ultimo, chiedendogli quali fossero sue emozioni in relazione al ritorno della donna.

Cosa è accaduto

Una cosa è certa: i concorrenti non si aspettavano di vedere arrivare su una barca Nathaly Caldonazzo, perché sino a questo momento nessun esiliato aveva mai fatto ritorno sulla Playa: la donna ha avuto l'opportunità di ricongiungersi con i suoi ex compagni di avventura ma, non avendo superato la prova di coraggio, è poi dovuta rientrare all'Isola di Sant'Elena. Se alcuni sembravano felici di poter passare altro tempo con lei, qualcun altro non era dello stesso avviso: Alessandro Cecchi Paone, incalzato dalla conduttrice, ha dichiarato: "Guarda, sono sopraggiunti altri problemi, per cui tutto questo è dimenticato da tempo. Ma farà in modo di farsi ricordare, ne sono certo!".

Da una clip, mandata in onda da Ilary Blasi per discutere dell'accaduto in diretta, si è scoperto che la Caldonazzo reputa il suo rivale come la persona peggiore che abbia mai incontrato in vita sua, un'affermazione poi confermata nel corso della puntata dell'8 maggio. "È una persona cattiva, è quasi senza anima. È ingiustificato tutto questo odio che sin da subito ha manifestato nei miei confronti, incalzando ogni volta di più e mettendo in mezzo altre persone. Si inventa sempre qualcosa, anche il fatto che io volessi far separare lui e Simone... Ma cosa me ne importa se sta con Simone? Io sono contenta per loro! Nemmeno sa chi sono, ma sa che sono infelice in amore?".

Le parole di Cecchi Paone

Non è mancata la risposta tempestiva del giornalista, il quale ha affermato: "Perché è tipico! Se mette zizzania in una coppia felice vuol dire che ha dei problemi di insoddisfazione, altrimenti le celebrerebbe e abbraccerebbe. Lei ha detto che non accetterà mai le mie scuse, ma io non intendo fargliele! Non vuole più incontrarmi, va bene, ma io non l'ho mai incontrata prima e non intendo farlo adesso".