Isola dei Famosi, Nathaly contro Cecchi Paone: "Ce l'ha con le donne"

Il 17 aprile è iniziata la nuova stagione de L'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi e trasmesso su Canale 5 che vede i naufraghi alle prese con la natura e le difficoltà che gli si presentano davanti di giorno in giorno. Nell'arco di questo periodo non è passata inosservata una diatriba tra Nathaly Cardonazzo e Alessandro Cecchi Paone, il quale l'ha definita "pescivendola". In diretta è stata ripresa la questione che riguarda anche Corinne Clery, la cui fobia dei serpenti ha portato a un acceso dibattito tra i due concorrenti.

Cosa è successo

Ilary Blasi ha cominciato la puntata parlando dei serpenti che hanno fatto visita ai naufraghi durante una notte, rivelando che tra due personaggi sono volate parole grosse. Una volta aperto il collegamento con l'Honduras, la parola è passata ai diretti interessati, e Nathaly Caldonazzo non ha mancato l'occasione di dire la sua sul suo compagno di avventura Alessandro Cecchi Paone, definendolo "Cecchi Cafone". "Da quando l'ho visto ha urlato contro quattro donne in maniera eccessiva e gratuita. Ha iniziato da Milano con un'autrice, poi è arrivata un'altra autrice, e ancora una cameriera. E ora io. Secondo me, ha problemi con le donne perché non l’ho mai visto urlare contro uomini e autorità. Non me la sono presa perché mi ha dato della pescivendola". Dallo studio Enrico Papi, opinionista dell'Isola dei Famosi, ha affermato che Alessandro è una persona intelligente e per questo fa fatica a credere che ce l'abbia con le donne.

La risposta di Alessandro

Alessandro Cecchi Paone non ha mancato di rispondere all'attaco della Caldonazzo, affermando che "sono fiumi di Paone, di queste miserie non mi curo". Una risposta fredda e distaccata, perché il divulgatore scientifico ha preferito spiegare qualche dettaglio in più sui serpenti, rinfacciando alla naufraga di non saper nulla di zoologia. Dopo l'intervento di Cecchi Paone, dallo studio Vladimir Luxuria ha ricordato che all'Isola dei Famosi valgono le opinioni di tutti e che non era autorizzato a chiamarla "pescivendola" per questo.