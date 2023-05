Isola dei Famosi, scontro acceso tra Nathaly e Lo Cicero: fioccano parolacce in diretta

Tante le liti mandate in onda nella settima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e trasmesso su Canale 5. Lo scontro più pesante in termini di linguaggio è avvenuto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, che non sono riusciti a contenersi nemmeno durante il confronto in diretta. Non è mancato infatti l'intervento dell'inviato Alvin volto a calmare le acque, seppur con poco successo. La lite è nata a causa di alcune dichiarazioni aspre da parte di Lo Cicero, a cui la naufraga ha prontamente risposto senza poi farsi troppi problemi a usare termini poco consoni a una prima serata televisiva nel momento dell'acceso dibattito.

Il centro della discussione

Tutto è cominciato quando Lo Cicero ha iniziato a sparlare di Marco Mazzoli - lo considera un "vegano a convenienza" - davanti alle telecamere. La Caldonazzo ha criticato il suo atteggiamento e in seguito sono volate parole molto grosse. Andrea l'ha definita una soubrette cattiva, arrampicatrice sociale, falsa, maleducata e, a detta di Nathaly, anche una testa di ca**o e una motherfuc*er. Quest'ultima invece è convinta di avere di fronte un uomo che non sa accettare le sconfitte e crede di essere migliore degli altri. Nella discussione settimanale, mostrata in video da Ilary Blasi, la donna ha anche citato i figli di Andrea - "Sei papà di due bambini, che brutta figura!", ha detto - provocando l'ira del naufrago: "Non parlare dei miei figli invano. Non ti azzardare mai più a parlare dei miei figli, perché io non parlo di tua figlia nella maniera più assoluta. Non provocare!".

Il confronto acceso

Durante la discussione in diretta, la Caldonazzo ha fatto presente alla conduttrice (e a tutto il pubblico) che Lo Cicero l'ha definita una "testa di caz*o e motherfuc*er", ma Alvin ha subito cercato di appianare la situazione: "Manteniamo un equilibrio Nathaly, siamo in televisione". Come già detto, non è servito a molto perché la naufraga ha continuato a utilizzare frasi poco gentili: "È un uomo falso, non lo posso guardare... Mi viene da vomitare". È dalle prime battute del reality che i due hanno sempre qualcosa da criticare l'un l'altra, e nella settima puntata finalmente Lo Cicero ha rivelato il motivo per cui non sopporta Nathaly: "Prima di iniziare hai detto alle persone presenti in albergo che io ti faccio schifo a pelle, e una signora di mezza età che dice certe cose deve solo vergognarsi. Hai anche parlato dei miei figli, e il secondo deve ancora nascere. Sei una persona irrispettosa, maleducata e un'arrampicatrice sociale. Sei un'arrampicatrice dell'Isola perché ti sei schierata solo con i più forti. Rubi, come hai rubato il fuoco, ti comporti male e fai i tuoi giochetti da adolescenti. Quante volte sei andata in infermeria per finti infortuni? Tante, e questo non è giusto nei confronti di chi gareggia. Lei può fare tutte le strategie che vuole, ma io faccio l'atleta e qua sono venuto a giocare. Tu sei una soubrette mancata e infatti non fai più niente! Rompi solo le scatole".

Per rispondere ad Andrea, la naufraga ha tirato in ballo l'argomento bullismo: "Ilary, lo vedi perché mi disgusta a pelle? È un falso, rinnega cose che abbiamo sentito essere vere. Non mi ha rispettata, perché dire motherfuc*er a una madre è una cosa bruttissima. Poi, arrampicatrice sociale e io non ho mai preso un euro da un uomo, nemmeno da chi avrebbe dovuto darmeli. Io ho sempre aiutato le persone. Continuo a fare teatro proprio perché non sono un'arrampicatrice sociale e non ho porte aperte da nessuna parte. Questo signore, un grandissimo maleducato, non sa che certe cose non si devono dire in televisione. Io non mi sono mai permessa di dirti parolacce. Ha messo tutti contro di me, mi fa bullismo, mi fa schifo. Questa è la verità, questo è Andrea Lo Cicero. Sta svuotando il mare dalle caracoles, specie in via di estinzione. E poi non mi dà neanche da mangiare: ieri mi ha dato 3 chicchi di riso con quattro carote galleggianti".