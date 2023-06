Isola dei Famosi, Pamela Camassa si sente in colpa: "È un rimorso che mi porterò dentro a vita"

Con l'uscita di Cristina Scuccia, Pamela Camassa si è ritrovata a essere l'unica donna rimasta in gara all'Isola dei Famosi 2023, e anche per lei, prima di perdere al televoto contro Luca Vetrone, è arrivato il momento di una bellissima sorpresa, quella che tutti i naufraghi hanno atteso con ansia nel corso della finale. Questa volta la modella, una donna forte e decisa, si è mostrata fragile e ha pianto a dirotto per la gioia provata nel vedere la sorella Manola in Honduras. Si aspettava un videomessaggio - ha rivelato in diretta - ma la sua presenza no.

La sorpresa

Come sempre in questi casi, Ilary Blasi ha invitato Pamela Camassa a recarsi alla Palapa, l'ormai noto luogo delle nomination, per farle raccontare un po' questi ultimi sulla Playa Fantasma e la sua vita, a partire da una foto che ritrae Manola, suo marito e i suoi genitori. Più precisamente la conduttrice si è concentrata sul suo rapporto con la sorella, sposatasi proprio durante il periodo in cui la naufraga ha vissuto l'esperienza del reality show. Pamela, nonostante non abbia avuto la possibilità di vedere Manola nel giorno più importante della sua vita e i suoi genitori portarla all'altare, ha detto con fermezza: "So che mi l'ha già perdonata". La donna ha aggiunto di non aver rifiutato di partecipare all'Isola dei Famosi a causa di una penale troppo alta a cui far fronte.

L'arrivo di Manola

Durante la chiacchierata con la conduttrice, la modella ha dichiarato di sentirsi molto in colpa per essere mancata alle nozze, perché "è stato un giorno importante per lei e per la mia famiglia. Ero presente con il pensiero e grazie ai video del matrimonio, ma non fisicamente. Mi sono persa un evento molto importante. Però sono persone di animo buono, pur essendo un rimorso che mi porterò dentro a vita. La penale era davvero troppo alta e dovevo fare una scelta". Una volta finito il discorso, la Blasi ha detto alla Camassa che la sorella era pronta a parlarle dallo studio, ma in realtà era uno scherzo pensato appositamente per lei. Manola, usando un megafono nella zona in cui si siedono i naufraghi nella Palapa, le ha assicurato che non vedeva l'ora di abbracciarla per poi raggiungerla e stringerla da dietro le spalle. La Camassa si è voltata di colpo e messa a piangere dalla felicità, abbracciandola sempre più forte, e poi ha ammesso che non si aspettava di vederla lì perché "lei non si sposta neanche una notte da casa, non vuole lasciare i figli da soli". "Avete fatto il miracolo", ha aggiunto.