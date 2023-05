Isola dei Famosi, Paolo Noise ritirato: "Sto soffrendo tanto"; Mazzoli in lacrime

Dopo l'uscita di scena di Fiore Argento durante la scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, anche Paolo Noise si è ritirato dalla competizione, nonostante la voglia di vincere il reality show fosse tanta. A inizio serata Alvin ha spiegato che nelle ultime ore gli animi dei concorrenti si sono accesi a causa di un "trasloco", volto a raggiungere una nuova destinazione, imposto dallo spirito dell'Isola. A risentire della decisione è stato soprattutto Noise, il quale non era presente alla Playa nel momento dell'apertura dello show perché il medico stava effettuando i dovuti accertamenti. Gli aggiornamenti sono arrivati solo in un secondo momento, quando Paolo è stato chiamato alla Palapa da Ilary Blasi.

Cosa è accaduto

Raggiunta la Palapa Paolo Noise ha parlato di quanto accaduto, facendo un lungo preambolo dedicato a una persona che ha aiutato tutti i naufraghi nel corso delle prime sei settimane sull'Isola: "Adesso sto bene. Non ho dormito tutta la notte perché pensavo alle mille cose che volevo dire. C’erano molte parolacce di mezzo, ma farò parlare il cuore. Da casa non si vede ma c’è un brulicante meraviglioso mondo di invisibili dietro il programma. Sono persone che, come noi, soffrono la solitudine perché lontane da casa, soffrono per le nostre stesse cose, e ci tengo a ringraziarli veramente tanto perché sono riusciti a darmi in questo mese tantissimo pur nel loro silenzio. In particolare queste persone hanno dimostrato un’umanità straordinaria nei miei confronti e in quelli degli altri concorrenti. Fra queste persone ce ne è stata una che ringrazio tantissimo perché mi ha permesso di rialzarmi da una brusca caduta. Ci tengo a vincere questa esperienza, ma purtroppo questa persona, per farmi del bene, ha preso la decisione di non consentirmi di proseguire il cammino sull'Isola".

In conclusione

Insomma, Paolo Noise si è dovuto ritirare per problemi di salute, e pare che non si tratti di una questione di poco conto. Per motivi di privacy però non è dato sapere altro su quanto successo. “Ci dispiace davvero tanto", ha detto la Blasi dopo il ritiro del conduttore dello Zoo di 105. “Non sembra, ma io sto soffrendo tanto per questa cosa, ma ciò che mi fa essere felice è sapere che le persone che amo e stimo hanno imparato a volermi bene per quello che sono e sono fiere di me. Quindi ho già vinto!". In seguito è entrato nella Palapa Marco Mazzoli che, correndo, ha raggiunto il suo grande amico per poi abbracciarlo e rivivere con lui, attraverso un video, il viaggio percorso sull'Isola con Noise. Un momento emozionante che ha visto Mazzoli con gli occhi lucidi e Luxuria commentare: "Non sempre chi è coppia radiofonica riesce a essere altrettanto efficace quando va in TV. Voi invece siete stati fortissimi anche in televisione, per cui vi auguro anche un futuro in questo ambito perché reggete benissimo. Però senza mai tradire la radio eh!". Infine, Paolo Noise ha chiesto al suo compagno d'avventura di vincere anche per lui e tirare "fuori i cogli**i".