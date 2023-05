Isola dei Famosi, Pelizon e Montano sbarcano alla Playa: la reazione dei naufraghi

Siamo giunti alla sesta puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 come ogni lunedì, e tutto diventa più difficile: tra la maledizione del pirata e i contrasti tra Chicas e Hombres dovuti alla mancanza di cibo, due nuovi naufraghi (per un giorno) sbarcano alla Playa in Honduras. Il primo è l'atleta Aldo Montano, grande amico di Andrea Lo Cicero, la seconda è Nikita Pelizon, amica di Helena Prestes e vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Cosa è successo

È titubante Aldo Montano quando le telecamere lo inquadrano sull'elicottero da cui deve compiere il famoso "salto nel vuoto" e ben presto scopriamo il motivo di tale nervosismo: "Io ho sempre sofferto l’aereo... non vedo l’ora di buttarmi!". Per quanto riguarda il suo rapporto con Lo Cicero, l'atleta rivela: "Con Andrea ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto gli allenamenti insieme per anni”. Quando arriva il momento del tuffo il naufrago appare tranquillo. Nessuna titubanza da parte sua, ma anzi il lancio è pazzesco e deciso tanto quanto quello di Nikita Pelizon, alla quale Ilary non lascia molto spazio per raccontare l'amicizia che la lega alla Prestes.

Le reazioni dei due naufraghi protagonisti delle sorprese

In un primo momento tutti i naufraghi non riescono a capire chi stia arrivando sull'Isola dei Famosi, ma quando Andrea Lo Cicero riconosce Aldo Montano, l'ex giocatore di rugby esulta dalla felicità e si avvicina all'acqua per poi abbracciarlo al suo arrivo a nuoto. “Sono molto contento. Siamo molto amici, c’è grande stima come atleti e poi c’è dietro l’amicizia di una vita”, commenta quest'ultimo. Per quanto riguarda la reazione di Helena Prestes nel vedere Nikita Pelizon, la modella dà vita a un momento decisamente divertente: nonostante abbia citato tutte le sue amiche tranne quest'ultima nel momento in cui la Blasi le ha chiesto chi potesse essere la persona in lontananza, Helena corre verso l'acqua per raggiungerla e viene bloccata da Alvin per via del microfono. In seguito, urla, salta, esulta ed Enrico Papi dallo studio sbotta: “Chiamate un esorcista!". Una volta raggiunta l'Isola, Nikita e Helena si abbracciano forte e la naufraga grida: “Non ci posso credere!”.