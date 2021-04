Isola dei famosi, anticipazioni puntata: il destino di Fariba e Ubaldo; un eliminato

Tutto pronto per la prossima puntata dell'Isola dei Famosi, in onda giovedì 1 aprile in prima serata su Canale 5. Questa sera va in onda il sesto appuntamento con il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Il destino di Ubaldo e Fariba

Dopo tre settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Uno tra Brando Giorgi e Vera Gemma avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash. Come cambieranno gli equilibri nel gruppo dei naufraghi con l’arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando o Vera?

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

L'eliminato

Due i concorrenti al televoto: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà lasciare Cayo Cochinos?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 5 aprile.