Isola dei Famosi, il recap della settima puntata: nomination, eliminato e sorprese

La settima puntata de L'Isola dei Famosi è terminata regalando al pubblico tante liti, sorprese e sfide imperdibili che hanno coinvolto per l'ennesima volta tutti i naufraghi ancora in gara. Da segnalare, prima di addentrarci nei momenti più salienti della diretta del 29 maggio condotta da Ilary Blasi, è l'intervento di Paolo Noise a distanza per "aiutare" l'amico Marco Mazzoli a resistere a una tentazione, un momento che lo ha visto alle prese con cerette effettuate in diverse parti del corpo, tutte scelte dal suo collega ed ex compagno di avventura sull'Isola.

Il recap della puntata del 29 maggio de L'Isola dei Famosi 2023

Scontro Mazzoli-Lo Cicero: Il primo naufrago pensa che Andrea si sia montato la testa così tanto da pensare di essere Iron Man e che voglia fare giochi sporchi per elevarsi nel suo piedistallo. Lo Cicero invece crede che Marco sia vegano e animalista solo quando gli conviene. Nel conflitto interviene Vladimir Luxuria che sbotta contro Andrea per via della sua abitudine di parlare alle spalle delle persone: "Chi non ha pa**e parla alle spalle". I due fanno pace in diretta, ma interviene la Blasi: "In puntata fate pace, in settimana ve ne dite di ogni“.

Eliminato: Dopo una lieve discussione con la Caldonazzo, Corinne Clery lascia Playa Fantasma con solo il 7% di voti e dà il Bacio di Giuda proprio a Nathaly. La donna francese, una volta raggiunta "l'ultima spiaggia", che sostituisce in via definitiva l'Isola di Sant'Elena, decide di tornare a casa perché ormai sente di aver già dato tutto il possibile.

La vendetta di Helena Prestes: La naufraga torna a Playa Fantasma e si scontra con Cristina Scuccia, Alessandra Drusian (Jalisse) e Pamela Camassa. Le tre donne spiegano alla Prestes il motivo per cui si sono allontanate da lei, lasciandola sola. Tra quest'ultima e la Drusian volano parole grosse, tanto che la moglie di Fabio afferma di non volerla incontrare mai più dopo l'esperienza all'Isola. Helena deve vincere una sfida contro le tre Chicas per restare alla Playa e vince, permettendo così anche a Gian Maria Sainato di tornare sull'Isola principale. È a tutti gli effetti di nuovo in gara.

La sorpresa per Cristina Scuccia: La donna viene chiamata alla Palapa da Ilary Blasi che vuole farlo sentire un messaggio della madre: "Come dice Papa Francesco, una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare. L'amore per una figlia è un dono, e la tua felicità è la mia. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di tutto ciò che desideri". Cristina piange in diretta e afferma di non aver mai avuto dubbi sull'amore che la mamma prova per lei e di volerle presentare un giorno la persona di cui è innamorata.

Lite tra Caldonazzo-Lo Cicero: Nathaly accusa Andrea di essere falso e una “donna mancata” perché non ha trovato le parole per esporre a Marco Mazzoli il suo pensiero in merito alla - "finta", a parer suo - dieta vegana. Lo Cicero dice che Nathaly è un'arrampicatrice sociale, maleducata, irrispettosa e una soubrette mancata e cattiva, che ruba e finge infortuni. Quest'ultima svela che l’uomo non ha mancato di offenderla con termini come ‘testa di c*zzo‘ e ‘motherfuc*er‘ e lo accusa di bullismo per averle messo tutti i naufraghi contro. La donna tira in ballo anche i figli del naufrago e Andrea le dice di non permettersi più di parlare dei suoi figli, soprattutto di quello che deve ancora nascere. Durante le nomination, l'uomo ammette di non essere arrabbiato con Nathaly per averlo definito con termini poco virili - "donna mancata" -, perché "in ogni uomo c'è una parte femminile", ma di essersi risentito solo per aver messo in mezzo i suoi pargoli.

Prova Leader: Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa devono sfidarsi in una nuova prova del programma e chi vince, oltre all’immunità, può scegliere un naufrago da mandare direttamente al televoto e salvarne un altro già in nomination. Vince la Camassa, nuova leader per tutta la settimana.

Nomination

I nominati dal gruppo sono Nathaly Caldonazzo e Alessandra Drusian, salvata dalla leader Pamela che sceglie di mandare al televoto Fabio Ricci.