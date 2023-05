Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: Cristina Scuccia protagonista; pronto un televoto flash

Stasera, lunedì 15 maggio 2023, quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata in onda su Canale 5 in prima serata, con la padrona di casa Ilary Blasi, anche Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Tante le sorprese per il pubblico, a partire dalla possibilità offerta a Cristina Scuccia indicata come protagonista di un momento importante della puntata: la concorrente avrà la possibilità di mostrare tutto il suo coraggio e la sua forza affrontando una prova iconica del reality. Se riuscirà a superarla conquisterà un premio per i suoi compagni di avventura.

L'eliminato e il televoto flash

Nel corso della puntata verrà chiuso il maxi-televoto a cinque tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Chi dei naufraghi lascerà Playa Tosta per approdare sull’Isola di Sant’Elena? E proprio da Sant’Elena uno tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo rientrerà in gara. A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

La prossima puntata dell'Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 22 maggio. La regia è affidata a Roberto Cenci. L'Isola dei famosi è (anche) su Mediaset Infinity, con tutte le puntate, le clip esclusive e la possibilità di televotare. Inoltre, ogni lunedì dalle 20 alle 22, su Mediaset Infinity c’è lo show esclusivo Isola Party.