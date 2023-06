Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: arrivano due eliminazioni (una inaspettata)

Stasera nuova puntata dell'Isola dei Famosi: in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi intrattengono il pubblico con l'ottavo appuntamento del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia ormai proiettato verso la finale.

Una serata emozionante attende i naufraghi che, in men che non si dica, possono sentirsi in "Inferno o Paradiso". Per qualcuno, infatti, la vittoria sarà sempre più vicina, mentre per qualcun altro a essere più vicina sarà la fine di questa avventura. Attraverso una serie di duelli e prove sarà, infatti, decretato il primo finalista di questa edizione 2023.

E non è tutto, perché al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo o Fabio Ricci. Chi sarà eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Ma i due al televoto non sono gli unici concorrenti a rischio: a sorpresa, infatti, sarà aperto un televoto flash che porterà a un'inaspettata seconda eliminazione. Inoltre una sorpresa romantica attende la naufraga Helena Prestes, mentre per uno dei naufraghi c’è in serbo una tentazione iconica dell'Isola. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

"L'Isola dei Famosi" sarà di nuovo in onda lunedì 12 giugno. La regia è affidata a Roberto Cenci. L'isola dei Famosi è (anche) su Mediaset Infinity con tutte le puntate, le clip esclusive e la possibilità di televotare. Inoltre, ogni lunedì dalle 20 alle 22, su Mediaset Infinity c’è lo show esclusivo "Isola Party".