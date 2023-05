Isola dei Famosi, il recap della quarta puntata: nomination, eliminato e televoto

Non c'è pace per i naufraghi che ogni settimana, puntualmente, sono messi sotto pressione dalle prove dell'Isola dei Famosi, ma per fortuna il reality non è fatto solo di tensioni, liti e ostacoli, ma anche di sorprese emozionanti da vivere insieme ai concorrenti. Ne è una conferma quanto accaduto a Paolo Noise e Marco Mazzoli con le loro mogli, ricongiuntisi dopo settimane di sconforto totale per il primo e la proposta di matrimonio del secondo, ora divenuta realtà, con tanto di anello di fidanzamento datole in ginocchio sulla spiaggia. Insomma, di momenti salienti nella puntata dell'8 maggio ce ne sono stati molti e ora ve li ricordiamo.

Il recap della puntata dell'8 maggio dell'Isola dei Famosi

Helena Prestes contro tutti: La modella è stata accusata dalle Chicas di controllare ogni loro mossa. La stessa Cristina Scuccia ha avuto da ridire sui suoi modi, anche se poi l'ha scelta durante la catena di salvataggio per poter recuperare il rapporto. Marco Mazzoli, invece, si è schierato contro la Prestes per via del suo bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione: "Sembra una recita...". Mentre Fiore Argento è certa che sia una persona arrogante e ignorante: "Quando non ha argomenti, mi insulta a caso".

Simone Antolini: Il naufrago non era presente nella quarta puntata a causa di un malore, ma le sue condizioni sono migliorate e la prossima settimana dovrebbe tornare sull'Isola più conosciuta d'Italia.

Gli Accopiados sciolti: Ilary Blasi ha dettato nuove regole di gioco. Ora non esistono più gli Accopiados e ogni concorrente dovrà cavarsela come singolo, e ciò significa anche che chi vincerà la prova leader sarà l'unico ad averne i vantaggi. Ciò vale per i componenti di ogni tribù. Non è mancata la polemica di Alessandro Cecchi Paone, il quale ha dichiarato: "Con Simone o niente!".

Christopher eliminato: Cristopher è l''eliminato' della quarta puntata, con il 15% di voti, e deve raggiungere Nathaly Caldonazzo sull'Isola di Sant'Elena.

Prova ricompensa: Luca e Helena sono i rappresentanti delle due tribù per la prova di apnea, la prima dell'edizione. Gli Hombres sono i vincitori e si portano a "casa" gli ingredienti per preparare la pizza.

Catena di salvataggio: i concorrenti devono scegliere chi salvare. Inizia la catena e alle nomination finiscono Gian Maria Sainato, il nuovo naufrago, per gli Hombres e Fiore Argento per le Chicas.

Sorprese per Noise e Mazzoli: Paolo incontra la moglie in Honduras: i due si abbracciano e coccolano sdraiati in riva al mare. Una scena emozionante, tanto quanto quella che vede protagonista Mazzoli, il quale ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio alla moglie Stefania. Il "sì" di lei e poi il bacio passionale tra i due rappresentano i momenti più alti dell'intera puntata.

Prova Leader: Luca Vetrone e Pamela Camassa sono scelti per la prova del girarrosto, ma entrambi rimangono attaccati alle travi di legno per i 10 minuti previsti. I due vincono la prova e diventano leader.

Nathaly alla Playa: la Caldonazzo torna alla Playa, dove scopre di dover sostenere una prova per potersi riunire ai suoi ex compagni di avventura. Prima di affrontare una sfida per niente facile, Ilary Blasi riprende la lite tra Cecchi Paone e la naufraga, la quale sostiene che l'uomo non abbia un'anima. Nathaly perde la prova - battere il record di Isolde Kostner di oltre 8 minuti in apnea - e torna sull'Isola di Sant'Elena insieme a Christopher.

Nomination

Oltre a Gian Maria Sainato e Fiore Argento, il gruppo nomina Helena Prestes, una scelta che non soprende affatto dato che la donna è ritenuta da tutti insopportabile. Luca Vetrone manda al televoto Paolo Noise, mentre Pamela Camassa sceglie Marco Mazzoli.