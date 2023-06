Isola dei Famosi, il recap della semifinale: nomination, eliminati, finalisti e leader

La semifinale de L'Isola dei Famosi è terminata e molti sono i momenti che vale il tempo ricordare, se non altro perché hanno divertito i telespettatori e gli stessi protagonisti del reality show condotto da Ilary Blasi. Dalla sorpresa per Marco Mazzoli, ancora una volta messo in difficoltà dal suo migliore amico Paolo Noise, alle nuove dichiarazioni di Cristina sul suo nuovo amore, un sentimento nato da pochi mesi ma davvero intenso: i due si sono già detti "ti amo". Non sono mancate numerose sfide e televoti flash volti a decretare i finalisti - Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, anche leader per i prossimi tre giorni sull'Isola, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Pamela Camassa - e l'iconico sguardo alla propria forma fisica tramite uno specchio. Ora vediamo insieme gli eventi più importanti della puntata del 16 giugno.

Il recap della semifinale del 16 giugno de L'Isola dei Famosi 2023

Omaggio a Berlusconi: Prima di iniziare la puntata, Ilary Blasi, vestita con camicetta e pantaloni neri, si dirige al centro del palco e dice di voler fare un ultimo applauso all'ex Premier d'Italia. Tutto il pubblico e gli opinionisti si alzano in piedi, applaudono in silenzio insieme alla conduttrice e danno vita a un momento molto intenso e rispettoso.

Helena Prestes al centro della lite: Dopo uno scontro dovuto a un pezzo di cocco rubato per il quale la donna si scusa anche in diretta, i naufraghi pensano che la modella si sia avvicinata a Marco Mazzoli per fermare Andrea Lo Cicero nella sua corsa verso la finale, ma quest'ultimo non ci sta: "Io non faccio strategie, la mia faccia è sempre questa, forse alcune persone hanno cambiato faccia più volte in questi mesi. Io non mi sono arrabbiato per il cocco, ma per il gesto. Lei ha fatto sodalizio con Nathaly ed è diventata un mostro". Prosegue anche il litigio con Cristina Succia: Helena la considera una falsa e sostiene che della suora in lei non è rimasto più niente. Luxuria si arrabbia con la Prestes e le dice di non permettersi più di gudicare la vita passata degli altri.

Televoto: Helena Prestes ottiene solo il 37% di voti e lascia la Playa Fantasma per raggiungere l'Ultima Spiaggia, ma viene eliminata da Nathaly Caldonazzo tramite un televoto flash. Quest'ultima a sua volta viene mandata a casa da Alessandra Drusian, anche lei eliminata dall'Isola principale ma in un secondo momento.

Pamela non rinuncia al posto in finale: Nonostante abbia la possibilità di permettere ai suoi compagni di viaggio di mangiare qualcosa di buono e sostanzioso tramite una prova da svolgere, la naufraga decide di tirarsi indietro perché sostiene di essersi meritata la finale e non vuole rinunciarci: il rischio infatti era proprio quello di perdere il posto di prima finalista. Nessuno mangia, ma tutti sembrano essere d'accordo con la sua scelta.

Sorpresa per Marco Mazzoli: Il conduttore radiofonico è chiamato in Palapa per una nuova e imperdibile prova al fianco di Paolo Noise. L'uomo, con tanto di benda sugli occhi, deve riconoscere i suoi compagni toccando parti del loro corpo suggerite dal suo amico presente in video collegamento. Tra i naufraghi c'è anche l'amico Fabio Alisei. Una volta identificato, i due si abbracciano e si lasciano andare a battute e ricordi. La sorpresa continua quando i due conducono Radio Isola con Paolo Noise che scherza insieme a loro. Mazzoli e Alisei vogliono fare un'intervista alla Blasi, e lei risponde: "Devo chiamare l'avvocato o posso non rispondere?". Paolo Noise non perde l'occasione di ironizzare: "Oh, ma non sei mica Fedez?".

Cristina Scuccia e il suo nuovo amore: La naufraga lancia un appello al suo "fidanzato" e chiede a questa persona di mandarle un segnale, così da capire se sia ancora lì ad aspettarla - a tre giorni dal termine del reality - oppure no. Enrico Papi pensa che lui non si faccia trovare perché la donna non ha mai rivelato il suo nome, un atteggiamento che questa persona potrebbe vedere come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Cristina ribatte: "Ci eravamo detti che i tempi non erano ancora maturi".

Gli eliminati: Helena Prestes, Gian Maria Sainato e Nathaly Caldonazzo sono tornati a casa in via definitiva.

Nomination

Il gruppo nomina Cristina Scuccia, mentre il leader (immune), Andrea Lo Cicero, sceglie Luca Vetrone. La finale de L'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 19 giugno, alle 21:45 circa, su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.