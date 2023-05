Isola dei Famosi, il recap della sesta puntata: nomination, primo eliminato, televoto

Siamo giunti alla fine della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e trasmesso su Canale 5 il 22 maggio. Come ogni lunedì che si rispetti, tanti sono i momenti salienti che coinvolgono i naufraghi: da Paolo Noise, ritiratosi a causa di un malore, fino all'eliminazione definitiva di Christopher Leoni e a quella denominata come la maledizione del pirata, prova a cui si deve l'ennesimo battibecco tra la conduttrice e l'opinionista Enrico Papi. Ora vediamo insieme cosa è accaduto sull'Isola dei Famosi in una puntata che non ha mancato di sorprendere il suo pubblico nemmeno per un istante.

Il recap della sesta puntata de l'Isola dei Famosi 2023

Nikita Pelizon e Aldo Montano sull'Isola: I due personaggi sbarcano in Honduras per aiutare i loro amici: stiamo parlando di Helena Prestes per la vincitrice del GF Vip e di Andrea Lo Cicero, vincitore della prova Leader, per l'atleta. Tutti insieme compongono le due coppie che devono affrontare la prima prova, ma questa volta c'è una particolarità non da poco: i perdenti devono fare i conti con la maledizione del pirata che consiste nel mandare in nomination due componenti del proprio gruppo. A perdere sono le Chicas Helena Prestes e Nikita Pelizon, quest'ultima in gara per una sola giornata.

Paolo Noise ritirato: Dopo un lungo preambolo in cui ringrazia il medico e tutti coloro che lavorano dietro le quinte del reality show, il conduttore dello Zoo di 105 annuncia il suo ritiro per volere del dottore. Il naufrago, infatti, non appare a inizio puntata per via degli accertamenti sul suo stato di salute, ma una volta alla Palapa ringrazia tutti e dice: "Ho già vinto così". Marco Mazzoli lo raggiunge e i due si perdono in un abbraccio emozionante. Noise gli dice: "Devi vincere anche per me, tira fuori i cogl**ni!".

Scontro tra Mazzoli e Ricci (Jalisse): Il primo crede che Fabio, come tanti altri, faccia tutto a favore di camera; il cantante dei Jalisse invece dichiara che Marco lo attacca e offende in maniera gratuita. Il tutto - lo ricordiamo - inizia da un litigio avvenuto dopo la nomination del 15 maggio: tra loro volano parole grosse, tanto pesanti che i due arrivano a minacciarsi a vicenda.

Helena Prestes sull'Isola di Sant'Elena: La modella viene eliminata dal televoto con il 30% di voti ed è costretta a lasciare la tana dei serpenti per raggiungere Sainato e Leoni sulla seconda Isola. Prima di abbandonare la Playa dà il bacio di giuda, valido come una nomination, ad Alessandra Drusian.

Catena di salvataggio: Le tribù sono sciolte e poco dopo parte una catena di salvataggio che vede finire in nomination Luca Vetrone.

Il segreto di Cristina Scuccia: La naufraga rivela di provare sentimenti intensi per una persona conosciuta a Madrid, ma non racconta i particolari della relazione: "È un germoglio e i germogli vanno protetti e curati".

Sorpresa per Pamela Camassa: La donna vuole costruire una famiglia e cambiare la sua vita a partire dal lavoro, ma afferma: "Non mi pento delle scelte lavorative fatte in passato". La sorpresa è un videomessaggio del suo fidanzato, Filippo Bisciglia, che le dice: "Continua così".

Christopher Leoni eliminato: Il giovane viene eliminato in via definitiva dal programma dopo aver ottenuto solo il 35% di voti durante il televoto flash.

Nomination

Sono al televoto Corinne Clery, votata dal leader Lo Cicero, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Marco Mazzoli e Luca Vetrone, scelti dal gruppo. Prima di concludere la puntata, la Blasi dice ai naufraghi che devono lasciare Playa Tosta per raggiungere Playa Fantasma. Ricordiamo che da ora in poi non c'è alcuna squadra, ognuno gareggia unicamente per sé stesso.