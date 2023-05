Isola dei Famosi, il recap della terza puntata: nomination, televoto e naufraghi ritirati

La terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 il 2 maggio con Ilary Blasi alla conduzione, si è conclusa dopo circa 4 ore di diretta, lasciandoci tante risate, emozioni e sorprese inaspettate, alcune nemmeno tanto belle. Di certo la presenza di Asia Argento ha aiutato a rendere la serata più entusiasmante, anche visto che l'attrice ha saputo farsi strada nel cuore dei naufraghi vincendo la prova ricompensa e permettendogli così di mangiare per la prima volta dall'approdo sull'Isola un piatto di pasta. Insomma, tante novità e momenti salienti che ora vi ricordiamo.

I momenti principali della puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi

I ritiri: due naufraghi si sono ritirati dal reality show più avventuroso di Canale 5. Stiamo parlando di Claudia Motta - dopo la caduta delle scorse ore ha dovuto abbandonare su consiglio dei medici - e Marco Predolin a causa di problemi di salute. Quest'ultimo, lo ricordiamo, era stato eliminato dal televoto nella scorsa puntata e quindi portato sull'Isola di Sant'Elena.

Frecciatine: Non sono mancate battutine tra Enrico Papi e Ilary Blasi per via del Tapiro a lui consegnato dagli inviati di Striscia la Notizia. Ma non è stato l'unico momento divertente della serata, perché Alvin ha lanciato una frecciata alla Blasy insinunando che non sia in grado di comprendere le spiegazioni delle prove più difficili.

Cecchi Paone-Caldonazzo: Nuova lite per i due naufraghi, ma questa volta il divulgatore scientifico ha rivelato il motivo del suo astio nei confronti della Caldonazzo. "Ha fatto di tutto per separare me e Simone. In mia assenza, ha parlato male di me e gli ha consigliato di lasciarmi. Gli ha detto: ‘Noi ci vedremo fuori da qui, solo se lo lasci'", ha dichiarato durante la discussione in diretta. L'attice ha risposto: "Mi dispiace che un uomo di 70 anni sia così maleducato". La discussione è terminata con Cecchi Paone che la ha accusata di aver finto il malore sull'Isola.

Asia Argento all'Isola: L'attrice e Fiore si sono ritrovate in Honduras dando vita a un abbraccio emozionante e travolgente. È evidente che le due sorelle sono molto legate e che il loro affetto è forte e sincero. La prova ricompensa ha visto Asia alle prese con acqua, boe e chiavi, fondamentali per aprire i 3 forzieri sulla spiagga e permettere ai naufraghi di mangiare un piatto di pasta buono.

Sorpresa per Noise e Mazzoli: Il primo ha ricevuto un videomessaggio dalla moglie Stefania della quale sente fortemente la mancanza. Ha dichiarato che la donna gli ha salvato la vita in un momento difficile per lui, periodo in cui faceva uso di sostanze: "Paolo, quindi, tu ci hai appena detto che l'amore è molto più eccitante di certe sostanze?", ha chiesto Luxuria. "Più la vagina", ha detto l'uomo prima di scoppiare a ridere. "Che ha detto Paolo? La vagina!", questa invece è stata la reazione della padrona di casa. Subito dopo Mazzoli, complice la sorpresa della moglie, ha detto alla moglie: "Noi dobbiamo organizzare il matrimonio!". Quest'ultimo infatti, in un video mostrato in onda, ha chiesto alla donna della sua vita, colei che lo completa, di sposarlo per la seconda volta: "Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato".

Cristina Scuccia: Nei giorni scorsi l'ex suora è stata protagonista dell'Isola per il suo presunto coming out, e così la Blasi e la Luxuria le hanno fatto alcune domande per capire quale fosse la verità al riguardo. La Scuccia ha risposto di non aver ancora pensato alla prospettiva di stare con qualcuno per poi aggiungere: "Se sei suora e ti innamori, devi lasciare l'abito. Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi".

Leader: Per la seconda volta nell'arco di 3 settimane il leader dell'Isola dei Famosi per i prossimi sette giorni è Simone Antolini e quindi la tribù degli Accopiados.

Nuovo naufrago: Nella terza puntata del reality è arrivato un nuovo naufrago, Gian Maria Sainato, che farà coppia con Pamela Camassa.

Eliminata: Nathaly Caldonazzo ha lasciato la Playa ed è approdata sull'Isola di Sant'Elena dopo l'eliminazione dalla spiaggia principale a causa del televoto.

Nomination

I nominati dal gruppo sono Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero, mentre il Leader ha mandato al televoto Cristina Scuccia. Il prossimo appuntamento con Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi è fissato per l'8 maggio 2023, sempre su Canale 5 intorno alle 21:45.