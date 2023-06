Isola dei Famosi, Luxuria sbotta contro Helena Prestes: "Non ti devi permettere!"

Continua il dibattito tra Cristina Scuccia e Helena Prestes, eliminata dal televoto e finita insieme a Nathaly Caldonazzo sull'Ultima spiaggia. Le due iniziano il viaggio legate da un certo rispetto, spronandosi a vicenda e dandosi manforte, ma nel tempo i rapporti si rovinano e le discussioni ormai sono all'ordine del giorno. Un nuovo scontro, infatti, si verifica anche nella settimana della semifinale, portando Ilary Blasi a commentare la questione in diretta, concedendo alle due donne un confronto sulla questione. Nel dibattito interviene anche Vladimir Luxuria, sbottando contro la modella per via della sua mania di giudicare la vita passata altrui.

Cosa è successo

Nell'immancabile clip che racconta i fatti accaduti nei giorni precedenti, dapprima si torna indietro nel tempo, a quando Cristina definiva la naufraga come una donna generosa e altruista e la considerava la sua "sicurezza", poi vengono mostrati i vari litigi sino ad arrivare all'ultimo, dove Helena pensa che la Scuccia pensi solo alla sua fama e che si sia creata un suo personaggio, mentre quest'ultima crede che la Prestes sia facendo solo l'ennesimo show e sia pronta a "leccare il c**o" per emergere. "Sei finta, 'sta suora è veramente morta. The devil!" è l'ultima affermazione della modella che si sente nel video in questione.

Il confronto

Ilary Blasi, come sempre, chiede alle due naufraghe di esprimersi al riguardo, e Cristina Scuccia si difende affermando che lei è la persona che vediamo sempre, sullo schermo e al di fuori di esso. "L'unica cosa che mi dà fastidio è che lei vada oltre la discussione. Offende e giudica le mie scelte di vita, mentre io non mi sono mai permessa di farlo. Giudico solo quello che vedo nella convivenza. Abbiamo iniziato il cammino insieme, è vero, poi ho capito che è una persona di cui non posso fidarmi", aggiunge l'ex religiosa. La Prestes non manca di rispondere a tono, dicendo che lei è una persona normale perché "usa un costume, si innamora" e questo "va a suo favore", ma che è bugiargia perché "mi sorride sempre e poi va a parlare male di me. Non si capisce se lei è dalla mia parte o no".

Dallo studio interviene Luxuria che, senza peli sulla lingua, attacca Helena: "Finora mi sei stata anche simpatica nel tuo ruolo di provocatrice, perché so bene che quando provochi calchi molto la mano, però ti voglio dire una cosa: 'Andare a parlare del passato di una cosa così intima e importante per Cristina... L'hai fatta davvero fuori dal vaso! Helena non ti devi permettere di giudicare il passato di una persona". Il riferimento è legato a quanto detto dalla modella sul fatto che della figura della suora nella cantante non sia rimasto più niente.