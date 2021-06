Isola: Elettra Lamborghini "cotta" di Awed, lui risponde all'approccio hot

Uscito da trionfatore all'Isola dei Famosi, tra i trofei di Awed, Yotuber fino ad oggi sconosciuto al pubblico generalista, c'è anche l'apprezzamento incassato da Elettra Lamborghini, opinionista della trasmissione. Già perché la bella ereditiera ha confessato proprio nelle ultime ore, e dunque a gioco finito, di avere avuto una cotta per il naufrago, che ora replica via social.

L'ammissione di Elettra, schietta come sempre, ha fatto il giro della rete nelle ultime ore. Sposata dallo scorso autunno con il dj Afrojack, la cantante ha fatto riferimento ad un periodo precedente il matrimonio. "Ho una cosa che vorrei dire ad un concorrente - ha detto - Questa è una roba che non ho mai detto. Parlo di Awed. Allora, nessuno lo sa, ma molto tempo fa a me lui piaceva tanto. Sono seria. Io l’ho visto su Instagram e mi sono detta che era un bel ragazzo. Ovviamente è successo prima che iniziasse l’Isola dei famosi. Credo che lui fosse fidanzato con una certa Ludovica. Andai a vedere di che anno era, aveva 3 anni meno di me e c’ho messo la croce. C’è stato questo periodo breve che ho l’ho guardato sui social ed ho detto “quasi quasi me lo farei".

A cogliere la palla al balzo è stato lo stesso Awed. "Attenzione, c’è stato un colpo di scena - ha esordito via Instagram - Elettra ha detto che mi considerava un bel ragazzo. Comunque ho visto il video di Elettra. Volevo ringraziarla perché comunque dopo 85 giorni di fame sentirsi dire ‘pensavo fosse un bel ragazzo’, sono proprio quelle frasi che proprio fanno bene al cuore. Grazie di cuore".

"Scherzi a parte - ha proseguito - ho riso un sacco quando ha detto che ha controllato l’età e ha visto che ho 3 anni in meno di lei. Tu bastava che mi avvisavi ai tempi e potevo andare in giro a mentire sulla mia età. Mentivo sulla mia età e ora eravamo sposati e con dei bambini, invece no perso 20 kg, sono single e nessuno mi vuole".