Isola, due ex naufraghi al posto di Alvin: spuntano i nomi

Il Grande Fratello Vip è pronto a partire, ma nel frattempo si scaldano già i motori per l’altro grande reality show ospitato Canale 5, l’Isola dei Famosi. Il magazine di gossip Chi ha infatti ha svelato qualche retroscena sul programma prodotto da Binajai.

La conduttrice e i nuovi opinionisti

Smentiti i gossip secondo cui Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti si prenderà una pausa dal lavoro, la presentatrice resterà infatti al timone dell’Isola. Accanto alla Blasi riconfermata come opinionista Vladimir Luxuria mentre Nicola Savino, migrato su TV 8 abbandonerà il programma. Niente paura, pare che già ci sia qualcuno pronta a sostituirlo, si tratta di un personaggio già piuttosto vicino al reality. Sembrerebbe infatti che Alvin sia pronto a lasciare il ruolo di inviato in Honduras per approdare negli studi di Cologno Monzese e commentare le vicissitudini nei naufraghi.

Il ruolo di inviati

Chi prenderà dunque il posto dell’inviato da Cayo Cochinos? Anche in questo caso la produzione dell’Isola dei Famosi ha attinto a conoscenze del programma, in particolare si sta pensando due ex naufraghi: Nicolas Vaporidis o Edoardo Tavassi potrebbero vestire i panni di inviato. I due ex naufraghi che nel corso del reality avevano costruito un'amicizia sincera si trovano ora a contendersi il ruolo di inviato, chissà chi la spunterà.

“La nuova Isola dei Famosi. Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio”, si legge su Chi.

L’ultima edizione targata Mediaset?

Il mese scorso si era anche di un possibile addio de L’Isola da parte di Mediaset: “Quella che sta per concludersi questo mese su Canale 5 potrebbe essere davvero l’ultima stagione per L’Isola dei Famosi targata Mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione”. Canale 5 trasmetterà almeno un’altra edizione del reality: “Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere fra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma. Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei Famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa. Ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione de L’Isola dei Famosi”.