Isola dei Famosi: infortunio in diretta per Paul Gascoigne

Il concorrente è stato portato via per dei controlli durante la diretta

Un altro infortunio all'Isola, dopo l'incidente di Roberto Ciufoli durante la prova immunità in cui durante un tuffo fu colpito da Akash Kumar, Paul Gascoigne si è fatto male alla spalla.

Anche questa volta l'infortunio è avvenuto durante una prova, quella ricompensa, e Gascoigne è stato soccorso da un medico della produzione che ha aiutato l'ex calciatore per poi portarlo via per maggiori accertamenti proprio durante la diretta. A causa di questo inconveniente il concorrente non è potuto tornare nè in Palapa nè sull'Isola, nè tantomeno partecipare alle nomination.

Isola dei Famosi: l'incidente di Paul Gascoigne

Ilary Blasi è stata la prima ad accorgersi dell'infortunio, che durante la prova ha chiesto: "Che cosa è successo a Paul?". "Paul si è fatto male - ha spiegato Massimiliano Rosolino -. Continuiamo il gioco ma credo che Paul si sia fatto male". Una volta terminata la prova, su domanda di Ilary Blasi che gli aveva chiesto notizie circa lo stato di salute del naufrago, l’inviato ha spiegato: “Si è fatto male a una spalla. C’è il medico che lo ha soccorso subito. Non so come sta ma abbiamo un team straordinario".

Isola dei Famosi: l'infortunio di Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli, uno dei naufraghi sull'Isola dei Famosi 2021, durante la prima puntata si è infortunato e non ha potuto approdare sull'Isola. Ciufoli mentre si tuffava in acqua durante una delle prove è stato colpito, involontariamente, da Akash Kumar. Il comico è stato medicato alla spalla ma a causa della sua situazione è stato tenuto sotto osservazione per tre giorni circa e ha fatto i suo ufficiale ingresso all'Isola durante la diretta del giovedì.