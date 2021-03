Isola dei famosi: alcuni secondi di silenzio per le vittime del Covid

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con 15 secondi di silenzio per ricordare e omaggiare le vittime del covid-19. "Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia coronavirus. Mediaset aderisce a questa giornata con 15 secondi di silenzio per ricordare chi non è più con noi" con queste parole Ilary Blasi ha chiesto agli opinionisti e ai presenti in studio di stare in silenzio.

I secondi di silenzio sono stati seguiti dalla messa in onda di un breve video che ha mostrato le immagini delle città italiane, del mare, della montagna, della campagna, della platea dei teatri e degli stadi vuoti con queste parole "Siete la voce che non smetteremo mai di ascoltare, il silenzio che fa ancora rumore, il ricordo che vivrà per sempre. 18 marzo 2021 Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. In ricordò di chi vivrà per sempre".

“Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia coronavirus. Mediaset aderisce a questa giornata con 15 secondi di silenzio per ricordare chi non è più con noi" #isola pic.twitter.com/KJ6U61EifY — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 18, 2021

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Carolina Stramare , Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. E ancora Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e Miryea Stabile.

Carolina Stramare, inizialmente tra i naufraghi di questa edizione, si è ritirata e non partirà: una decisione presa per motivi familiari, ufficiliazzata dai canali social del programma e da lei stessa.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid.

Isola dei Famosi: i concorrenti divisi in gruppi

In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buri?os, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.