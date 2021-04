Isola, Gilles Rocca prima fa piangere Francesca Lodo, poi sbrocca con Ilary Blasi. Contro di lui anche Daniela Martani

Gilles Rocca ne ha combinata un'altra: ha rifiutato di partecipare ad una prova ricompensa perché era necessario baciare, sott'acqua e in apnea, Francesca Lodo. La prova prevedeva che tre coppie Lodo-Rocca, Diamante-Gemma e Awed-Ferrera si scontrassero per vincere un grande piatto di pasta all'amatriciana e un bicchiere di vino.

Isola, Gilles rifiuta la prova e si altera con Ilasy Blasi

Gilles Rocca sta vivendo malissimo quest'Isola 2021, come ha detto lui la scorsa puntata nessuno lo obbliga a rimanere però dovrebbe pensare seriamente di abbandonare il reality. Sarà la fame, il sole, ma Gilles è quasi insopportabile. Questa sera ha impedito a Francesca Lodo di poter vincere la prova ricompensa perché con la sua decisione di non partecipare, essendo in coppia, l'ha costretta a rifiutare. Francesca Lodo è scoppiata a piangere per colpa della fame e del piatto di pasta sfumato. Quando i naufraghi sono tornati in Palapa Gilles ha confermato la sua volontà di cedere la sua razione di cibo di questa sera a Francesca, per compensare alla sua mancanza.

La spiegazione che ha dato Gilles non ha convinto nessuno, tanto meno Ilary Blasi e gli opinionisti che prima dell'inizio della sfida hanno cercato di farlo ragionare. Rocca è stato inamovibile e fermo sulla sua decisione come una roccia ha affermato: "Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello mentale per fare una cosa che poi mi darebbe fastidio. Non posso fare adesso una cosa che mi fa soffrire per il resto della settimana". Blasi, basita dalla decisione e dalla motivazione, prima è svenuta a terra e poi ha provato a scherzare: "Hai paura che le puzza l’alito? Per colpa tua Francesca non mangia".

Il momento delle nomination ha riaperto la "ferita" della Lodo che ha voluto precisare: "Non ce l’ho con Gilles. Lo capisco e capisco che avere una donna a casa che ti guarda mentre baci un’altra, può suscitare una reazione così. E’ un gioco. Non ho mai detto un ca**o ma vedere quel piatto di pasta e non poterlo mangiare… Mi rode il cu*o. Una volta che ho fame, scusatemi".

Ilary Blasi ha quindi rincarato la dose ricordando a Gilles che era solo un gioco e che così ha penalizzato una compagna oltretutto senza motivo perché Gilles ha spiegato fin da subito che Miriam Galanti non si sarebbe arrabbiata o offesa. La risposta di Rocca: “E’ un problema mio non di Miriam, Ilary. E’ tutto artefatto qui, i giorni ti sembrano strani. Io faccio l’attore. Ho baciato tantissime donne per mestiere, ho fatto tantissimi film con scene di sesso abbastanza importanti. Qui non c’è l’integrità mentale. Io sono fragile. Venite qui, provateci un attimo e capiterete. Non sono integro in questo momento. Ho dei deficit. Devo stare male? Questa sera darò la mia parte di riso a Francesca”.

La conduttrice ha risposto al naufrago:“Dovevi fare una prova, dare un bacio in apnea. Mica scalare una montagna. Non capisco a quale stabilità mentale ti stai riferendo. Non ha senso quello dici”. E la sua reazione è stata molto forte accusando la conduttrice e chi sta in studio di non capire cosa si provi lì in Honduras. In sottofondo si è sentito Tommaso Zorzi dire "Insopportabile", a chi fosse riferito non è difficile immaginarlo.

Isola, il momento delle nomination e la rabbia di Daniela Martani

Il momento delle nomination crea sempre molto scompiglio, ma questa volta se i naufraghi ancora in gioco stavano mantenendo la calma, quelli in studio si sono scaldati molto. Daniela Martani dalla sua sedia in Italia si è scagliata contro Gilles, ma soprattutto contro Francesca Lodo per aver votato Miryea Stabile. "Francesca hai paura di Gilles, non hai le pa**e di nominarlo. Gilles non porta rispetto alle donne, avresti dovuto nominarlo per come ha trattato te, le donne in generale. E' incredibile. Siete vergognosi, siete un clan" ha urlato la Martani. A lei poi si è accodato Akash Kumar che ha voluto ribadire quanto Miryea sia una brava ragazza che non meritava la nomination.