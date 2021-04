Isola, spunta il video della lite fuori onda tra Vera Gemma e Valentina Persia

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi è andato in scena uno scontro (l'ennesimo) tra Valentina Persia e Vera Gemma. Solamente oggi però spunta un video che immortala le due naufraghe alle prese con una lite avvenuta nel dietro le quinte del reality show di Canale 5 già prima del litigio in diretta. Che le due si fossero già scontrate, del resto, è parso dalle parole di Ilary Blasi: "So che avete avuto un duro scontro, cosa è successo?", ha domandato loro la conduttrice. Ma entrambe si erano mantenute vaghe.

Adesso è finalmente svelato il motivo di tanta maretta. Nella clip, infatti, vediamo Valentina alzare la voce ed attaccare la collega per non aver avvisato tutti che non voleva più essere nominata. Già perché - come ricorderanno i telespettatori - in occasione delle ultime nomination, Valentina aveva nominato Gemma spiegando che lei stessa aveva chiesto di essere nominata, per poi prendersi una bella sfuriata dalla figlia di Giuliano Gemma, che a sua volta aveva spiegato di essere stata semplicemente colta da un momento di sconforto. "Dovevi dì ‘grazie che m’hai votato’ - grida Persia nel video - Perché ieri sei stata con le lacrime agli occhi tutto er tempo. Un giorno de crisi? Ok ma tu hai detto ‘votatemi perché voglio uscire, vi prego sono arrivata’. Se avevi cambiato dovevi dircelo ‘ora voglio restare quindi ho cambiato idea'".