Il messaggio caduto nel vuoto di Isolde Kostner all'Isola dei Famosi: "Siamo tutte belle, anche con il seno piccolo"

È passato un po' inosservato il discorso che Isolde Kostner ha fatto durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Un messaggio positivo, per tutte le donne, di elogio per la bellezza naturale in un mondo dove ormai tra ritocchini e filtri social l'apparenza reale soccombe sempre più rispetto a un ideale artificiale.

In Honduras la campionessa, arrivata in corsa quando il programma era già iniziato, si è imposta per il suo stile, la sua abilità e la sua schiettezza. Al momento delle nomination ieri sera ha voluto dire la sua, rispondendo alla domanda su quale ricordo le sarebbe piaciuto lasciare della sua esperienza sull'Isola.

"È la cosa più importante. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali"

Parole che non hanno suscitato reazioni particolari, se non un tiepido applauso in studio e una battuta di Tommaso Zorzi, mentre dalla conduttrice Ilary Blasi non è arrivato alcun commento. Blasi si è limitata a intervenire solo quando Kostner ha voluto fare gli auguri di compleanno a suo padre (che compie 75 anni) e salutare la madre. "È diventata Fariba?", è stato il commento della conduttrice, suscitando altre risate.

Isolde Kostner è una sportiva, abituata come tale ad avere da sempre il controllo sul proprio fisico, e oggi manager imprenditrice "prestata" alla tv, che sembra però non volersi conformare al mondo effimero dei reality nel quale affrontare discorsi seri è più difficile. Sicuramente più facile è passare oltre o far partire un applauso di circostanza a commento di un messaggio che invece avrebbe meritato un po' più di attenzione, visti anche i tempi. Ma chissà, magari un dibattito in studio avrebbe finito per far pendere l'ago della bilancia proprio verso gli argomenti di Isolde Kostner, vita vera vs vita "rifatta".