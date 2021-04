Iva Zanicchi boccia (clamorosamente) l'Isola: "I concorrenti di quest'anno non valgono una cicca"

Ci sarà un motivo se quest'anno l'Isola dei Famosi è un "andirivieni" di naufraghi. Concorrenti che si (auto)eliminano, concorrenti che entrano a gioco già iniziato, concorrenti che approdano all'improvviso sulla spiaggia col nome di "arrivisti" (come da anticipazioni della puntata in onda questa sera, ndr). E il motivo è, forse, proprio nella mancanza di dinamiche e di "pepe" sottolineato nelle ultime ore dall'opinionista Iva Zanicchi.

Schietta per antonomasia, Iva si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli inquilini delle spiagge honduregne. "Ragazzi io devo dire una cosa - ha dichiarato, per poi fluire con irriverenza come un fiume in piena - E cioè che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente".

E ancora: "Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere".

Le sue preghiere saranno ascoltate? La prossima puntata del reality show va in onda proprio stasera in prime time su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Oltre ad Iva, come sempre, nei panni di opinionisti anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.