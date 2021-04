Isola, Iva Zanicchi imbarazza la naufraga: "Mio marito si è rincog*ionito per te"

E' una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione, eppure Drusilla Gucci sembra ad un passo dall'abbandono. Niente hanno potuto le parole di supporto della madre arrivate la scorsa settimana: la naufraga è provata dalle condizioni a cui è sottoposta all'isola dei Famosi e ha chiesto ai suoi colleghi di nominarla in modo da essere eliminata dal gioco. In suo supporto ieri, oltre alla conduttrice Ilary Blasi, è arrivata anche l'opininista Iva Zanicchi, che ha ben pensato di rivelare un retroscena riguardante il marito Fausto Pinna.

Ieri sera l'ereditiera Drusilla ha fatto davvero di tutto per uscire: dopo esser riuscita a finire in nomination, il pubblico l'ha salvata. Lei, però, non vede l'ora di fare ritorno in Italia e lo ha ammesso in diretta, incassando al contrario sostegno da parte dei telespettatori e non livore. "Sono arrivata al capolinea", ha confidato. Dallo studio, la timoniera Ilary ha provato a scherzarci su "Ah sì? Una morte preannunciata?", ha domandato, in riferimento alla (stramba) passione della biondina per le ossa. "Se resto mi butto sul fuoco a gratella", ha replicato lei.

"Mio marito pazzo di te"

Subito dopo anche Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi hanno provato a rincuorarla. Le parole di supporto più colorite sono proprio quelle della cantante, che qui siede sulla poltrona degli opinionisti: "Mio marito è impazzito - ha rivelato in diretta l'Aquila di Ligonchio - si è rincog***o, è impazzito per te Drusilla". Parole che però non hanno alcun riscontro: Drusilla vuole abbandonare. Peccato però che sia una delle concorrenti favorite alla finale.

A mettere in difficoltà Drusilla non c'è solo la fame, ma anche il freddo. Ed è per questo che Ilary, solitamente glaciale con i suoi naufraghi, ha provato ad andarle incontro chiedendo all'inviato Massimiliano Rosolino di porgerle la sua camicia. "Drusilla ha freddo, dalle la camicia", ha detto la presentatrice romana. Un invito che Rosolino non ha colto, scatenando la perplessità del pubblico: "Eh, le passerà", ha replicato, restando impassibile e facendo scendere ulteriore gelo in Palapa...