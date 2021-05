Isola, Iva Zanicchi sta male e lascia lo studio a metà puntata

L'opinionista abbandona il programma per andare al pronto soccorso

(Nel video Iva Zanicchi lascia lo studio)

Un altro abbandono ieri sera all'Isola dei Famosi, ma questa volta in studio. Iva Zanicchi lascia il programma a metà puntata perché non sta bene, dopo essere stata punta da una vespa il pomeriggio.

L'opinionista mostra la mano gonfia, spiegando: "Volevo una mano da diciottenne (la sinistra, ndr), mi sono fatta pungere da una vespa. Questa è quella da 80enne invece, vedete la differenza? Dato che ho anche un po' di febbre, voglio andare a casa". Per lei l'applauso del pubblico e l'incoraggiamento di Ilary Blasi e degli altri compagni d'avventura, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. "Non è niente eh" tranquillizza tutti Iva, che prima di andarsene aggiunge: "Anzi, buona serata a tutti. Il medico ha detto che povrei farmi vedere al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì".

Iva Zanicchi ha voluto partecipare lo stesso alla quindicesima puntata del reality, nonostante non si sentisse bene a causa della puntura dell'insetto, ma evidentemente la situazione è peggiorata nel corso della serata.