Isola, Jeremias sbotta con Vladimir: "Bravo, cioè brava"

(Nel video sopra il confronto tra Nicolas e Jeremias)

Dopo giorni di tensione e scontri, Ilary Blasi ieri sera ha messo faccia a faccia Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez per un confronto senza filtri. L'attore si è prestato al chiarimento, tirando fuori tutte le sue rimostranze verso l'antagonista, che invece si è mostrato inaccessibile.

"Penso che è un ragazzo intelligente, inizialmente ci eravamo presi, poi non so perché si è chiuso" ha spiegato Nicolas, aggiungendo col diretto interessato: "Rispondi male, anche l'alto giorno che hai fatto la stessa battuta sul cibo per dieci volte, quando qui soffriamo la fame. Non si fa". La risposta di Jeremias è stizzita: "Scusa se ti ho detto la verità, che cucini male. Ti chiedo scusa se ho detto la verità".

Jeremias sbotta con Vladimir

L'atteggiamento arrogante di Jeremias, che rifiutava il confronto - trattando Nicolas con sufficienza - ha provocato la reazione di Vladimir Luxuria in studio. L'opinionista ha ripreso il fratello di Belen, invitandolo ad essere più cortese e maturo. A quel punto Rodriguez ha perso la pazienza ed è sbottato: "Non ho nulla da dire, va bene così. Nulla da dire, mi va bene, avete sempre ragione voi, principalmenre Vladimir. Bravi, complimenti. Non dico nulla, avete ragione voi, siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir ha semp ragione, bravi. Penso che siete dei fenomeni, avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui". E infine: "Sì, bravo anche Vladimir, hai ragione. Cioè brava". Uno scivolone fatto qualche settimana fa proprio da Nicolas Vaporidis, che poi chiese scusa a Luxuria. Arriveranno provvedimenti in merito stavolta? Jeremias, nel frattempo, non solo non ha chiesto scusa ma continua a dire di voler essere eliminato per "mettersi in salvo" da un reality che per lui sembra stia prendendo una brutta piega.