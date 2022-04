Isola: Jeremias Rodriguez torna a casa, svela quanti chili ha perso e critica il reality

"Abbandono l'isola. Ci hanno provato tutti a convincermi, ma sono sicuro. Vado via. Ho bisogno di tornare a casa, dalla mia famiglia e dalla mia fidanzata. Mi manchi da morire Debora, ti amo", con queste parole Jeremias Rodriguez aveva comunicato la sua decisione di tornare in Italia. A nulla sono serviti i tentativi di Ilary Blasi per convincerlo a restare e così ieri è tornato a casa.

Al suo arrivo in aeroporto ad attenderlo c'era la sua fidanzata Deborah Togni con la quale ha poi portato a spasso i cani di sua sorella Cecilia e di Ignazio Moser, che ha incontrato poco dopo.

La critica all'Isola dei Famosi

Come ha voluto sottolineare è tornato alla sua vita di sempre, con le persone che ama e soprattutto ad una "vita sana", con la parola "sana" scritto in maiuscolo. Se Jeremias non avesse ampiamente criticato il reality, le sue dinamiche e il come viene gestito, la frase "Riprendiamo subito uno stile di vita sano", sarebbe potuta anche essere intesa solo come un invito a fare pasti bilanciati, invece in queste parole è ben chiara l'ulteriore frecciata al programma. Da sempre il tema cibo all'Isola è il tasto dolente, un po' perché i concorrenti mangiano poco e un po' perché più di una volta con le abbuffate in occasione dei premi in molti si sono sentiti male.

Nelle storie di Instagram ha anche rivelato chi è il suo preferito: Blind. Il rapper si è conquistato la fiducia del fratello Rodriguez e quindi adesso da casa lui gli farà il tifo.

Quanto è dimagrito Jeremias Rodriguez

La permanenza sull'Isola, anche se per poche settimane, mette subito il corpo in grande stress. Le zanzare, il lavoro manuale, il dover pescare, le porzioni di riso scarse, la perdita di massa muscolare portano fin da subito un dimagrimento. Jeremias non si è sottratto a tutto ciò e con una storia Instagram ha rivelato di aver perso 15 chili, per farlo ha scelto di non mostrarsi com'è adesso ma pubblicando una foto di qualche settimana fa o meglio "15 chili fa".