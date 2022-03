"Al pubblico non arriva la verità". Le accuse di Jeremias, fratello di Belen, agli autori dell'Isola

La tensione del vivere insieme, le liti, il freddo, la fame e le zanzare iniziano già a pesare sulla vita dei naufraghi. Non solo Floriana Secondi si è trovata in difficoltà, tanto da minacciare di lasciare l'Isola, anche Jeremias e Gustavo Rodriguez avevano un po' di sabbia nelle scarpe. In particolare Jeremias si è lamentato di come la produzione gestisca le loro dichiarazioni: "Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa".

Accuse pensati e neanche troppo velate, che troverebbero riscontro in quanto poi affermato dal padre su Nicolas Vaporidis. L'attore di Notte prima degli esami ieri sera ha vinto per la seconda volta la prova leader e proprio su di lui Jeremias fa una confidenza: "Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno". Gustavo prende la parola per avallare quanto detto dal figlio: "Non posso nominare la persona con cui non ho legato perché è leader, non andiamo d’accordo".

Gustavo Rodriguez contro Carmen Di Pietro e il figlio

"Rischio di spendere tutti i miei soldi dallo psichiatra se rimango qua con Carmen ed Alessandro, rimanere dentro la capanna con loro due fino alla fine no. Alessandro è un bravo ragazzo, ma Carmen no..", queste le parole che hanno fatto ridere la conduttrice, Ilary Blasi, e tutto lo studio. Insomma padre e figlio ne avrebbero di cose da dire, chissà se continueranno a farlo.