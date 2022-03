Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez di nuovo naufrago, le fidanzate e la carriera

Jeremias Rodriguez torna all'Isola dei Famosi come naufrago. Il fratello di Cecila e Belen Rodriguez era stato uno dei concorrenti anche nel 2019 e proprio lì era iniziata la sua storia d'amore con Soleil Sorge, anche lei concorrente. Su Instagram adesso Jeremias vanta 615 mila follower e condivide soprattutto servizi fotografici e foto con la sua nuova compagna Deborah Togni. Il 33enne è pronto a partire per una nuova avventura in onda su Canale 5 dal 21 marzo.

Chi è Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, è nato in Argentina l'11 novembre 1988. Si è trasferito in Italia dopo che Belen, la sorella maggiore dei tre, ha messo radici a Milano e si è affermata come showgirl e conduttrice. Adesso i tre fratelli hanno lanciato una linea di moda, Hinnominate.

È noto per essere un latin lover: nella sua vita ha avuto molte fidanzate, sia in Argentina sia in Italia. È molto legato alla famiglia ed è follemente innamorato dei suoi nipotini Santiago e Luna Marì.

Jeremias aveva già partecipato all'Isola dei Famosi, nel 2019, e proprio in quell'occasione scoppiò l'amore con Soleil Sorge. I due hanno fatto molto discutere anche perché non hanno mai smentito, anzi, di aver avuto dei molti di grande intimità. La partecipazione al programma però regalò non poco successo ad entrambi.

Jeremias Rodriguez, la relazione con Soleil Sorge e la nuova fidanzata: chi è Deborah Togni

Come abbiamo accennato la fama di Jeremias come latin lover lo precede, ma al momento è felicemente fidanzato con Deborah Togni. È un'assistente di volo e vive a Milano, è stata lei a far tornare il sorriso al fratello di Belu e Chechu dopo la storia travagliata che Jeremias aveva concluso da poco con Soleil Sorge. Quella con sorge è stata una relazione lampo: si sono conosciuti all'Isola dei Famosi, usciti dal reality sono stati insieme qualche mese, ma i loro stili di vita erano così diversi che si sono separati dopo poco.

Ecco che poi Jeremias ha incontrato Deborah e dall'estate 2020 fanno coppia fissa. I due hanno dovuto affrontare anche momenti non felici, ad esempio lo scorso ottobre Deborah è stata vittima di un incidente molto grave: "Domenica sono svenuta in aeroporto - aveva scritto su Instagram spiegando il suo incidente - Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l'osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti di sutura sul mento. Scene da 'Squid Game' insomma...". Jeremias per testimoniare la vicinanza alla compagna aveva condiviso una storia con scritto "Nella cattiva sorte molto di più".

Jeremias Rodriguez su Instagram