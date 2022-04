Isola, la verità su Jeremias Rodriguez: "Ha fatto piangere il padre e voleva chiamare Belen"

Antonio Zequila, il primo eliminato dell'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi. Il suo ritorno in Italia è stata l'occasione per raccontare dei retroscena che al pubblico non sarebbero stati mostrati. In un intervista a SuperGuidaTv Zequila ha attaccato apertamente Jeramias Rodriguez e senza girarci troppo intorno lo ha descritto come un viziato e bizzoso che sarebbe arrivato a far piangere il padre.

Dall'intervista esce un ritratto poco felice del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez che non farebbe altro che lamentarsi della produzione del reality e anche di Ilary Blasi. Le dichiarazioni di Antonio trovano in parte riscontro nella diretta di ieri sera dove anche Alvin si è trovato costretto a riprendere Jeremias per il suo comportamento.

Cosa ha detto Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez

"È un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso", questi sono gli aggettivi che l'ex naufrago ha utilizzato per descrivere il compagno d'avventura. Ma ciò che lo ha stupito di più è l'atteggiamento nei confronti del padre verso il quale dimostra poco rispetto e ha fatto anche degli esempi concreti per avvalorare la sua tesi.

"Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto stai zitto al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre".

Secondo quanto racconta Zequila l'insofferenza nei confronti del programma sarebbe così grande che Jeremias avrebbe minacciato di abbandonare il reality, di chiamare il suo avvocato e anche sua sorella Belen: "Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di me**a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare".

