Isola, Jeremias si ritira e sbotta: "Noi Rodriguez subiamo attacchi da anni"

(Nel video Jeremias comunica di voler abbandonare L'Isola)

Jeremias Rodriguez ha abbandonato L'Isola dei Famosi. Dopo giorni di crisi e tensioni, il fratello di Belen ha deciso di ritirarsi e tornare in Italia, consapevole che così facendo non potrà essere presente in studio per il resto del programma.

Sconfitto al televoto da Estefania e Roger, ha raggiunto Playa Sgamada - dove da una settimana c'è anche il padre Gustavo - e una volta sbarcato qui ha comunicato la sua decisione: "Abbandono l'isola. Ci hanno provato tutti a convincermi, ma sono sicuro. Vado via. Ho bisogno di tornare a casa, dalla mia famiglia e dalla mia fidanzata. Mi manchi da morire Debora, ti amo". A nulla servono le parole di Ilary Blasi, Jeremias non ha voluto sentire ragioni: "Il mio scopo era quello di portare papà. Ho fatto già due reality, ma non ho mai vissuto di questo. E' un mondo che non mi piace, chi mi conosce lo sa. Sarà una cosa in più che non ho finito, la mia vitaa è bellissima lo stesso. Oggi mi sono tolto l'ultimo peso, ho chiesto scusa. Ho bisogno di tornare a casa".

Lo sfogo di Jeremias: "Noi Rodriguez attaccati da anni"

Prima di comunicare la sua decisione, Jeremias è stato protagonista di un duro sfogo in palapa. Accusato spesso di essere aggressivo e arrogante da alcuni naufraghi, il fratello di Belen è sbottato: "Mi sono comportato da persona reale e qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono un Rodriguez e subiamo questi attacchi inutili da 15 anni. Non è una cosa che mi sono cercato, mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona umile, non me la sono mai tirata e non ho mai voluto comandare. Su di me c'è stato un accanimento - ha detto ancora - Sta passando un'immagine mia che non esiste più. In passato ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli e risolverli e adesso sto bene". Sui social in molti hanno visto del vittimismo in queste parole e non si sono risparmiati, riservando a Jeremias ulteriori critiche anche adesso che ha abbandonato il reality.

Sotto alcuni tweet