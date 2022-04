Isola, il "fantasma di Jeremias Rodriguez" e la furia di Vladimir Luxuria

Jeremias Rodriguerz ha abbandonato l'Isola dei Famosi, ma nonostante questo il suo nome continua a echeggiare tra i naufraghi. Colpevole per alcuni, santo per altri, sembra che Jeremias abbia lasciato un'impronta importante sulla spiaggia. Avendo lasciato il gioco non ha diritto a sedersi in studio e questo sicuramente sta facendo perdere non poche dinamiche allo show di Ilary Blasi, ma nonostante questo durante la diretta di ieri sera il suo nome è stato fatto così tante volte che Vladimir Luxuria è andata su tutte le furie.

L'Isola e il fantasma di Jeremias

Nel faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Blind, che ora sembrano aver stipulato una tregua, l'ex naufrago è stato spesso nominato: Edoardo ha sottolineato l'influenza negativa del Rodriguez sul leader da quando gli è stato consigliato di litigare spesso per emergere, Blind ha invece accusato Edoardo di lasciarsi condizionare dalla sorella, Guendalina Tavassi.

Al termine del confronto Luxuria esasperata ha esclamato: "Basta con sto fantasma di Jeremias sull’Isola! Se ne è andato, quindi se qualcuno fa qualcosa prendetevela con quello e non dite che c’è Jeremias che continua col suo spettro. Basta! Non c’è più!”. L'opinionista più in generale è infastidita dai naufraghi che cercano sempre una terza persona alla quale addossare le proprie colpe. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Nicola Savino che ha ribadito: "La faccenda di Jeremias sembra come quando è colpa del governo precedente".